Gestão 2021/2022 da Câmara faz devolução de recurso ao Executivo. Recursos serão utilizados em acertos rescisórios

Apenas nos primeiros 11 meses de trabalho a atual gestão do Poder Legislativo mostrou seu compromisso com a coisa pública e com os ex-servidores do Executivo que aguardam a anos acertos de rescisões trabalhistas. Nesse período foram economizados mais de R$ 5 milhões que foram repatriados aos cofres públicos, nessa terça-feira (16). Essa foi a maior devolução de recurso feita pelo Legislativo em um mesmo ano.

O cheque de R$ 5.450.000,00 foi entregue pelo presidente da Câmara, Pr. Alcides (PP) e vereadores ao prefeito Duílio de Castro em reunião na sede da prefeitura. “Nesse fim de ano estamos coroando com êxito a nossa gestão. Esse resíduo ainda não é tudo e até o fim de dezembro temos ainda um percentual”, ressaltou o presidente que até o fim de dezembro pode “devolver” aproximadamente mais R$ 500 mil.

Sobre sugerir que o montante fosse direcionado ao pagamento de acertos, Pr. Alcides confirma que esse foi um desejo unânime dos parlamentares. “Toda a Câmara anseia e essa devolução será adicionada a recursos do município para quitar acertas com servidores exonerados e esperamos que isso se concretize”, reforçou o presidente Pr. Alcides (PP).

A dívida total com acertos trabalhistas gira em torno de R$ 30 milhões e 50% desse montante já está previsto no orçamento do município. O prefeito Duílio de Castro viu a iniciativa “com muito carinho”. Para o chefe do Executivo, o ato demonstra grande “responsabilidade com o dinheiro público” por parte do Legislativo.

Duílio também reconheceu o esforço feito pelos vereadores para que a devolução fosse efetivada antes do fim do exercício financeiro, no mês de dezembro. “Essa devolução poderia ser feita no fim do ano, mas a decisão solicitando que a restituição fosse feita antes foi de grande alcance social porque reconhecemos o direito de ex-servidores públicos e poderemos contribuir com um natal mais tranquilo para essas famílias”, comemorou.

Confirmando o compromisso com a gasto racional do recurso público participaram da solenidade os vereadores João Evangelista (PSDB), Heloísa Frois (Cidadania), Caio Valace (PSD), Sílvia Regina (PSC), Rodrigo Braga (PV), Ivan Luiz (Patri), Roney do Aproximar (PSL), Janderson Avelar (MDB), José de Deus (REP) e Eraldo da Saúde (Patri).

Ascom/Câmara Municipal SL

Prefeitura recebe devolução de recursos da Câmara que serão utilizados em acertos rescisórios

O prefeito Duílio de Castro recebeu em seu gabinete, na tarde desta terça-feira, 16, vereadores da atual legislatura para um ato considerado histórico. Foram devolvidos recursos economizados pela atual gestão da Câmara Municipal que são repassados em forma de duodécimo pela própria Prefeitura. No total, foram reembolsados R$ 5.450.000,00.

O montante será utilizado no pagamento de acertos rescisórios oriundos de várias administrações municipais. Esta foi uma sugestão da base de apoio que foi acatada pelo prefeito Duílio de Castro. O reinício de pagamento das parcelas dos acertos está programado para o dia 17 de dezembro. “Parabenizo a Câmara por este ato. Uma gestão que trabalha em sintonia com a nossa, equilibrando as contas e fazendo economia de recursos com muita austeridade. Acatamos a sugestão dos vereadores e assumimos o compromisso que outras administrações deixaram de lado”, comentou o prefeito.

Além do presidente do Legislativo, Pastor Alcides, a solenidade para devolução simbólica do cheque contou com a presença dos seguintes vereadores: Ismael Soares, Rodrigo Braga, Caio Valace, Ivan Luiz, Silvia Regina, Roney do Aproximar, José de Deus, João Evangelista, Janderson Avelar e Heloísa Frois. A grande representatividade ilustra bem o alcance do ato.