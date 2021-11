Prefeitura adere a cadastro estadual para Matrícula Escolar 2022

Pais de alunos ou responsáveis devem se cadastrar online até o dia 10 de dezembro de 2021

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – informa aos pais que estão abertas as inscrições online para o cadastro escolar do Ensino Fundamental dos anos iniciais e finais da rede municipal de ensino para 2022.

Conforme explica a gerente educacional da Secretaria, Alexandrina Guimarães, nesse ano a Prefeitura aderiu ao cadastro único junto à Secretaria de Estado de Educação, via Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem). “O cadastro tem início em 17 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro de 2021”, informa. Para isso, todos os pais de alunos ou responsáveis dos perfis listados abaixo deverão acessar o site cadastroescolar.educacao. mg.gov.br:

Deverão se cadastrar:

– Alunos concluentes do 2º período que irão ingressar nos anos iniciais no 1º ano do Ensino Fundamental em 2022.

– Alunos concluentes do 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental que irão ingressar no 6º ano dos anos finais do Ensino Fundamental.

– Alunos concluentes do 9º ano do Ensino Fundamental que irão ingressar no 1º ano do Ensino Médio.

– Alunos que não renovaram a matrícula e desejam mudar de escola.

– Alunos que estudam na rede privada e desejam migrar para o Ensino Fundamental ou Médio na rede pública de ensino.

– Alunos com deficiência que se encontram fora da escola e desejam ingressar no Ensino Fundamental ou Médio na rede pública de ensino.

O resultado será divulgado no dia 20 de dezembro de 2021 e as matrículas vão de 3 a 14 de janeiro de 2022. “Não deixe para a última hora. Fique atento às datas. Faça o quanto antes o cadastro escolar do seu filho”, reforça a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira.