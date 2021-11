Mulheres Empreendedoras. A força feminina no mundo dos negócios

O Brasil destaca-se no mundo, por ter uma forte presença feminina, quando falamos em empreendedorismo. Apesar das dificuldades e do ambiente nem sempre favorável, as empreendedoras vêm crescendo e se fortalecendo a cada dia.

Foi com esse objetivo em mente, de fortalecer e apoiar, que surgiu o grupo Mulheres Empreendedoras.

A líder Luciana Rodrigues da Silva, idealizou o projeto com o desejo de unir as empreendedoras da cidade com foco no crescimento coletivo e no apoio mútuo.

O maior intuito do grupo é o crescimento das mulheres apoiando, ajudando e incentivando umas às outras.

“O grupo surgiu da ideia de fortalecer as mulheres da nossa cidade, reforçar parcerias, assumir as rédeas dos negócios através dos conteúdos que já adquiri e poderia compartilhar”, explica Luciana Rodrigues da Silva – Fundadora e Líder do Grupo Mulheres Empreendedoras. (Empresária, sócia proprietária da Casa Fácil Imóveis e Construtora).

O grupo é formado por mulheres da cidade dos mais diversos segmentos, que se apoiam e compartilham conhecimento, experiências do dia-a-dia, e conteúdo para otimizar seus empreendimentos.

Para o dia do empreendedorismo feminino, (19/11) o grupo está se mobilizando. Será realizada uma ação para a disseminação do grupo. O objetivo é dar visibilidade não só à existência do grupo, como aos produtos, projetos e, principalmente, ao o propósito do projeto. Será distribuído um mídia kit com reportagem e brindes com o objetivo de informar e presentear personalidades da cidade. Muitas delas admiradas justamente pelo papel empreendedor que desenvolvem.

Os planos para o futuro são grandiosos. Através do grupo também há a proposta de despertar nas mulheres as empreendedoras que existem dentro delas, que encontrem paixão ao desenvolver qualquer atividade, buscando sua independência.

Instagram @mulheresempreendedoras7l

Contatos: Via Direct

Luciana Rodrigues da Silva – Fundadora e Líder do Grupo. Créditos da foto: Marta Lucena.