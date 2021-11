Shopping Sete Lagoas inaugura decoração de Natal neste sábado (20)

Cenário terá a temática de ‘Natal de Presente’

O Natal de Presente do Shopping Sete Lagoas será inaugurado neste sábado (20), com iluminação externa e cenário temático interativo. O público poderá percorrer um mini circuito de presentes instagramável e totalmente gratuito.

O Papai Noel também estará no Shopping a partir das 16h deste sábado, para tirar fotos num ambiente especialmente preparado, respeitando o distanciamento e todos os protocolos de segurança.

Às 17h, o público presente terá uma surpresa mágica e borbulhante para encantar a todos em apresentação única!

Além da retomada do cenário natalino e da presença do Papai Noel, o Shopping Sete Lagoas lança a sua promoção de Natal: a cara R$ 300,00 em compras nas lojas* do Shopping Sete Lagoas, troque por um cupom para concorrer a R$ 10.000,00 em vales-compras. A promoção é válida para compras feitas a partir deste sábado (20/11) até às 15h do dia 23/12.

Sorteios:

07/12/21 às 18h: Sorteio de um vale-compra de R$ 1.000,00

Sorteio de um vale-compra de R$ 1.000,00 14/12/21 às 18h: Sorteio de um vale-compra de R$ 1.000,00

Sorteio de um vale-compra de R$ 1.000,00 21/12/12 às 18h: Sorteio de um vale-compra de R$ 1.000,00

Sorteio de um vale-compra de R$ 1.000,00 22/12/12 às 18h: Sorteio de um vale-compra de R$ 1.000,00

Sorteio de um vale-compra de R$ 1.000,00 23/12/12 às 18h: Sorteio de um vale-compra de R$ 1.000,00 + um vale-compras de R$ 5.000,00

* Confira no balcão de trocas a lista de lojas participantes da promoção

O Shopping Sete Lagoas contará ainda com atrações musicais natalinas e oficinas infantis durante o mês de dezembro. A programação será divulgada em breve nas redes sociais @shoppingsetelagoas.

Com informações de Fabiana Canuto