Em Sete Lagoas, PM registra disparo de arma de fogo em boate. Ocorrência envolve Policial Penal

Na noite do dia 16 Nov de 21, a Polícia Militar recebeu informações de ocorrência de disparo de arma de fogo em boate no Centro de Sete Lagoas .

Ao chegar no local, os policiais militares receberam informações de que houve uma briga no interior do estabelecimento , que segundo o gerente e porteiro do mesmo , o autor dos disparos R.A.P, 47 anos , estava no local fazendo uso de bebida alcoólica durante a tarde. e que houve um desentendimento desse autor com uma garota de programa , que a partir desse momento, quando funcionários do estabelecimento interviram na briga , o autor sacou de uma arma de fogo e efetuou disparos , sendo que um dos tiros atingiu a mão de um dos funcionários .

O autor dos disparos já se encontrava dominado pelos funcionários da boate e teve sua arma recolhida com a chegada da Policia Militar , que apreendeu a arma de fogo e conduziu as partes envolvidas à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis O autor dos disparos que é um policial penal R.A. de 47 anos , a vitima dos disparos E.E.F.D, 21 anos gerente da boate.

Com Agência Local de Comunicação 25BPM