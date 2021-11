Ademir ainda prega “pés no chão” por permanência do América-MG, antes de voos mais altos

Discurso de funcionários do clube é de ainda somar ao menos mais um empate, alcançar os 45 pontos, para só depois pensar em vaga nas competições internacionais

O atacante Ademir é o principal jogador da campanha do América-MG neste Brasileirão. São 11 gols e quatro assistências na temporada, auxiliando o Coelho na campanha que até agora rendeu 44 pontos e a 9ª colocação no torneio. Para a reta final, o jogador prega continuidade ao que vem sendo feito.

– Agressividade, marcação alta, quando a gente tiver sofrendo no jogo, baixar as linhas, saber sofrer… é continuar nessa pegada, é difícil, a gente sabe o quão difícil são os jogos. Se a gente continuar nesse caminho, com muita humildade, muita tranquilidade e trabalho forte, a gente vai conseguir chegar nessa pontuação e depois sonhar com coisas maiores.

O América fará nesta terça o último treino antes da partida contra o Atlético-GO. O jogo está marcado para a próxima quarta, às 19h, no Independência.