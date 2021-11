Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta terça (16)

1º Tempo

Sério? Apesar de dizer que está perto de renovar com o Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo ainda não cravou a permanência na Toca da Raposa. O técnico ainda busca mais segurança antes de assinar novo contrato. Diante do quadro, Luxemburgo declarou que poderia ser a solução para sanar a dívida milionária da Raposa. Segundo ele, em cinco anos, a situação poderia ser resolvida.

Atualmente, a dívida cruzeirense se aproxima de R$ 1 bilhão, segundo o último balanço apresentado pelo clube. A Raposa passa por grandes dificuldades financeiras e, por isso, vê como solução a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Vanderlei Luxemburgo acredita que o Cruzeiro está no caminho certo com a SAF. Mas acredita que também há outra solução: o investimento na base e a venda de jovens atletas.

“- A empresa precisa de momento de investidor para ser parceiro. O Sérgio optou pela SAF. Faz parte. Mas o Flamengo vendeu quatro, três jogadores e arrecadou R$ 700 milhões. Hoje, 100 milhões representam R$ 600 milhões. A dívida do Cruzeiro é 150, 160 milhões de dólares. Se você investir nas categorias de base, você vai ver que vai investir nisso aí. Um vale dez, outro seis. Você vai ver que vai atingir. Você vai chegar nesse valor, porque o futebol permite isso. Tem que saber gerir”. Com a palavra, o presidente do clube!

2º Tempo

Quase lá! Fazer 68 ou 70 pontos em 30 ou 31 rodadas no Brasileirão 2021 não garante o título ao Atlético, mas dá 100% de certeza em afirmar que o Galo está na Libertadores. E com vaga direta, independentemente do que acontecer até o fim da temporada. O Alvinegro não pode mais sair do G-4.

As chances de título seguem altíssimas. Apenas um desastre de proporções homéricas tiram o Galo de abraçar a taça em dezembro. É mais uma campanha de busca do título que garantirá retorno financeiro ao clube. O quarto lugar do Brasileiro dá R$ 28 milhões em premiação. Ser campeão dá direito a receber R$ 33 milhões.

Com isso, levando em consideração os prêmios já abocanhados na Libertadores e por ser finalista da Copa do Brasil, o Atlético fechará 2021, no mínimo, com R$ 107 milhões. Ainda pode atacar os R$ 33 milhões da decisão contra o Athletico-PR (valor que é a diferença entre o que campeão da Copa leva – R$ 56 mi, e o que o vice ganha – R$ 23 mi).

Reunião define chaves e primeiros confrontos da Copa Eldorado / Elétrica Norte

Na noite da última segunda-feira (8) foi realizada uma importante reunião na sede da Rádio Eldorado de Sete Lagoas, para a definição de detalhes da 29ª Copa Eldorado / Elétrica Norte.

Representantes dos 20 clubes que confirmaram participação na disputa estiveram presentes no conselho técnico, juntamente com a diretoria e a equipe de esportes da Rádio Eldorado e ainda a equipe de coordenação do evento, chefiada por James Carlos Costa, o Caroba.

Para esta edição, mais de 700 atletas deverão ser inscritos, distribuídos pelos 20 clubes disputantes do torneio. Entre dirigentes, membros das comissões técnicas, jogadores, patrocinadores, colaboradores e outros, estima-se que mais de 3.000 pessoas estarão envolvidas, diretamente, no campeonato.

Estas são as equipes confirmadas para esta edição: Bar Sem Lona, Curitiba / G&D, Industrial e Amigos do Santo André, Hidrauminas / Águia Esporte, Expresso Progresso / Sidão, NF Amigos, Sociedade Esportiva Santa Rosa, Independente Futebol Clube de Pompéu, Ideal Sport Club, Montreal Objetiva Proteção Veicular, AFP / Cooperlíder, Líder Automóveis e Seguros / Lontra, Paulinho Santo André, Garimpeiro / União do Morro, Reitran, CAP do Progresso, Curiango / Maguinho Vidros, Corinthians P.C. Futebol Clube, Serra Verde / Nsports Uniformes e Deportivo Raça.

As chaves ficaram definidas desta maneira:

Cada equipe fará 03 jogos na primeira fase, sempre dentro do próprio grupo. Ao final da etapa classificatória, os 03 primeiros colocados de cada chave e o melhor quarto colocado, pelo índice técnico, estarão classificados para a fase de oitavas-de-final.

Com relação ao calendário, ficou definido que o início do campeonato será no primeiro final de semana de dezembro (04) e o término deverá ocorrer dentro do mês de janeiro de 2022, desde que não haja adiamento de alguma rodada em função do período chuvoso.

Os confrontos da primeira rodada estão definidos, porém ainda não há uma confirmação quanto aos dias e locais dos jogos:

Líder Automóveis e Seguros / Lontra x Deportivo Raça

Reitran x Hidrauminas /Águia Esportes

Curiango / Maguinho Vidros x Santa Rosa

CAP x AFP / Cooperlíder

Paulinho Santo André x Serra Verde / Nsports Uniformes

Montreal / Objetiva Proteção Veicular x Industrial / Amigos do Santo André

Corinthians P.C. Futebol Clube x Bar Sem Lona

Garimpeiro / União do Morro x Independente de Pompéu

NF Amigos x Curitiba / G&D

Ideal x Expresso Progresso / Sidão

A Copa Eldorado 2021/2022 será realizada mediante o cumprimento de todos os protocolos de segurança que forem definidos pelo Programa Minas Consciente, do Governo de Minas Gerais.

A premiação da Copa poderá alcançar quase R$ 10.000,00, incluindo dinheiro, troféus e medalhas. O campeão vai receber R$ 4.000,00, o vice receberá R$ 2.000,00 e o terceiro colocado ficará com R$ 1.000,00.

Por Álvaro Vilaça