Justiça, alteração cardíaca e opção técnica: Zé Eduardo chega a 400 dias sem atuar pelo Cruzeiro

Atacante jogou por 20 minutos na Série B de 2020, buscou a saída com ação judicial, recuperou-se de um problema cardíaco e ainda não teve chance de entrar em campo com Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo ainda não sacramentou a renovação com o Cruzeiro, mas já deixou claro: o planejamento para 2022 está em andamento. O que, claro, envolve avaliação do elenco. Um jogador que faz parte do grupo hoje, mas que ainda não foi visto pelo treinador em ação nos jogos é Zé Eduardo. O atacante não atua há mais um ano.

Desde que atuou por cerca de 20 minutos no empate com o Oeste, na Série B do ano passado, sob comando de Ney Franco, o garoto não entrou mais em campo. Desde então, passaram-se 400 dias. Os motivos para a ausência foram diversos no decorrer do período.

O jogador passou pela base do Cruzeiro e, ano passado, sem idade para o sub-20, foi emprestado ao Villa Nova-MG e ao América-RN. Foi bem nos dois clubes e despertou interesse da Raposa, que solicitou o retorno do atacante em setembro de 2020. Foi um pedido de Ney Franco.