Vanderlei Luxemburgo traça planejamento e perfil do elenco do Cruzeiro para 2022

Após dizer que está se aproximando de uma renovação de contrato com o Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo vem traçando o planejamento da montagem do elenco celeste para a próxima temporada, visando ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Nesse domingo (14), depois da derrota por 3 a 0 sofrida para o Vitória, no Barradão, pela 36ª rodada da Segunda Divisão, o treinador descreveu o perfil de jogadores que espera contar em 2022.

“Vamos começar a preparar a temporada seguinte para poder fazer um Cruzeiro diferente, acima de tudo, com jogadores que pensem em levar o clube à Primeira Divisão e que vão em busca de conquistas importantes e queiram crescer”, destacou Luxa, sem citar quem permanecerá no clube.

“A análise foi feita desde o primeiro dia que cheguei, quando o pensamento era o de levar o Cruzeiro para a Primeira Divisão. E se não conseguíssemos, era continuar com o trabalho”, complementou.

Ele ainda destacou que, para a montagem do elenco, vários fatores serão considerados, enfatizando que o primeiro tempo contra o Vitória deverá ser deixado de lado na análise.

“Temos que fazer um trabalho com calma e tranquilidade. Não é neste jogo (diante do Leão) que faremos uma análise de tudo o que aconteceu (no ano). Foram 45 minutos atípicos. Se eu analisar só esse confronto, tem que mandar todo mundo embora, inclusive eu. Seria radical. Temos que ter calma e saber o que fazer para a próxima temporada. Precisa ser um processo muito inteligente e coerente, para não cometer erros ou errar o mínimo possível”, comentou.

Fonte: Hoje em Dia