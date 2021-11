Atividade física e saúde como políticas públicas são debatidos em Congresso no Vale do Aço

Fabriciano é o polo da Saúde e Atividades Físicas de Minas Gerais, e quiçá do Brasil sediando Congresso que começou na segunda-feira 11 e será encerrado nesta segunda-feira, 15.Cerca de 100 congressistas de renomadas instituições da área de diversas partes do Brasil e do mundo estão no município para o I Congresso Internacional do Programa Mexa-se. A abertura do evento no auditório da Prefeitura de Coronel Fabriciano contou com a participação de autoridades, professores e alunos do programa Mexa-se Fabriciano, profissionais, estudantes e interessados das áreas centrais do evento.

O encontro é realizado pelo Programa Mexa-se Brasil, presente em 14 cidades – incluindo Fabriciano – em parceria com a Prefeitura de Coronel Fabriciano. O evento tem o apoio do governo federal, por meio dos Ministérios da Cidadania e Especial de Esportes, do Conselho Regional de Educação Física (CREF) – 6ª Região e Associação Mineira dos Municípios e parcerias de instituições de ensino do Brasil e do mundo.

O objetivo do Congresso do Mexa-se é promover um amplo debate sobre atividade física como políticas públicas em saúde, educação e assistência social. Durante quatro dias, serão realizadas palestras, mesas redondas, oficinas, cursos e muita troca de saberes e experiências entre os cerca de 600 inscritos.

ATIVIDADE FÍSICA COM POLÍTICAS PÚBLICAS

O Programa Mexa-se implantado há cerca de quatros anos, oferta atividade física com acompanhamento do educador físico com apoio de nutricionistas e psicólogos. Hoje, o programa funciona em 13 polos com cerca de 3,7 mil alunos no município. O Mexa-se apresenta bons resultados na saúde dos participantes.

PESQUISADORES E INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS

O evento também trouxe à cidade pesquisadores e representantes de instituições internacionais de esportes e medicina, saúde e áreas afins. Dentre elas, a PHD Nicole Keith, vice-presidente do American College of Sports Medicine (Colégio Americano de Medicina Esportiva), com sede em Indianápolis (EUA). A instituição, que é uma das mais respeitadas do mundo nessa especialidade, com mais de 50 mil membros e profissionais certificados em 90 países.

“Este Congresso é um momento importante, pois permite uma troca de conhecimentos e experiências em saúde, comportamento e como as pessoas podem agir a partir da prática esportiva. Iniciativas similares ao programa Mexa-se têm sido aplicadas em outros 70 países com resultados positivos e ajudando as pessoas em todo o mundo a viver vidas mais longas e saudáveis”, contextualiza a pesquisadora.

Já o professor Dr. José Jacinto Vasconcelos Raposo, catedrático da Universidade do Porto e de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), ressalta o diferencial do programa em curso em Fabriciano, “que é um exemplo a ser aplicado”. “O Mexa-se é um programa revolucionário, pois integra à promoção da saúde às políticas públicas e com impacto social. Hoje, são outros países que vêm aprender com o Brasil e com o município de Fabriciano”, destaca.

PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSO

O Congresso Internacional do Mexa-se acontecerá em três pontos da cidade: auditório da Prefeitura, no Centro; salão de Eventos do Hotel Metropolitano, no Santa Helena e Campus I do Unileste-MG, no Caladinho. Toda a programação também é transmitida on-line e ao vivo pelo canal do youtube da Prefeitura de Fabriciano e facebook do Mexa-se Fabriciano (fabricianomexase).

A programação completa, com relação de participantes e currículos, está disponível no site www.congressomexase.com. br

Fonte: jornalbairrosnet.com.br

Sete Lagoas foi pioneira na implantação do programa Mexa-se (2013 à 2016)

Sete Lagoas foi a pioneira na implantação do programa Mexa-se na gestão do ex- prefeito Marcio Reinaldo Dias Moreira, no período de 2013 à 2016. O ex- prefeito e ex -deputado federal Marcio Reinaldo, foi convidado para participar do Congresso que acontece no Vale do Aço. Em discurso, ele destacou a importância do programa, para a saúde da população. Confira:

“Agradeço o convite, do qual me sinto honrado com essa homenagem, pelo exercício de um Programa que nos trouxe tanta alegria. Ao assumir a Prefeitura de Sete Lagoas, já trazia comigo boa lembrança desse Movimento praticado em cidades do Norte de Minas, das quais tive o prazer de compartilhar com suas gestões, no exercício como Deputado. Na oportunidade como Gestor Municipal pude viabilizar a implantação do Mexa-se, por meio do Professor de Educação Física Jaime Tolentino, da Universidade Estadual do Norte de Minas, a Unimontes, onde foi criado esse Projeto Social de Medicina Complementar, como um dos pilares da Saúde Pública. Nesse contexto somos testemunhas de seu alcance na Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde, conferido pelo restabelecimento de pessoas com comorbidades, elencadas por uma equipe multidisciplinar, que atendia as pessoas antes das práticas de dinâmicas coreográficas, o que me trouxe muita realização pessoal, das quais levarei na lembrança, com enorme satisfação. Mas, vale citar que para implantar esse Programa no Município, a participação da Secretaria de Saúde foi fundamental, porque ela dispõe de recursos financeiros vindos de várias fontes, além de equipes multidisciplinares, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e de educadores físicos, capazes de assumir a gestão desse Programa, em parceria com a Secretaria de Esporte. O apoio e a força dessa parceria geradores de disposição e entusiasmo nos integrantes do movimento resultou em novas manifestações sociais, como:

• Participação dos integrantes em Festivais de Quadrilhas Juninas;

• Apresentações em Pré-Carnavais e Bailes beneficentes;

• Visita a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Comissão de Saúde, com apresentações de coreografias de temas culturais e debates, com a finalidade de elucidar o modelo aos Deputados Estaduais, para que levem o Programa para seus municípios, devido seus resultados surpreendentes na Manutenção da Saúde.

• Viagens a Praias com apoio de Companhia de Ônibus, Comercio e Prefeitos das cidades litorâneas visitadas, onde apresentavam suas coreografias, junto à população local. Tal Integração Social proporcionou a grande parte dos integrantes ver o mar pela primeira vez. A emoção os levava a encher vidros de agua salgada para presentear seus familiares.

• E para finalizar, vale citar que duas a três vezes ao ano, conforme a necessidade aconteciam as Caminhas do Bem, que compreendia o encontro dos integrantes do Programa, dos 38 polos de bairros, onde essa pratica acontecia pela manhã e à tarde, por 60 minutos. Pessoas de todas as idades se encontravam em determinado local e se espalhavam para todas as direções do município, apresentando suas coreografias, convidando a população para participar, e arrecadando alimentos e vestuário, para suprir a carência de Asilos e Creches. No final de meu mandato esses já compreendia 18.000 (dezoito mil) pessoas partícipes do Programa.

Tais resultados do Mexa-se nos proporcionou receber em 2015 o Premio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal, na Categoria Gestão da Saúde, o que vale citar o alcance como

• 20 toneladas a menos de peso no universo de 18 mil pessoas partícipes,

• 8.758 consultas a menos no Sistema de Saúde,

• 4.536 pessoas saíram do quadro de depressão e demais doenças psíquicas.

E não obstante a hora, só me resta deixar registrado uma máxima de nosso saudoso Platão:

“TENTE MOVER O MUNDO – O PRIMEIRO PASSO SERÁ MOVER A SI MESMO”.

MEXA-SE

Marcio Reinaldo Dias Moreira

Ex- deputado federal e ex-prefeito de Sete Lagoas