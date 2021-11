Empresários mineiros investem em atendimento humanizado e veem faturamento crescer

Tendência antes mesmo da pandemia, mas que ganhou ainda mais força com a crise sanitária, o atendimento humanizado é premissa para as empresas que desejam aumentar o faturamento. Pesquisa do Sebrae Minas aponta que quatro em cada dez empresários já enxergam o contato mais próximo como uma necessidade dos atuais consumidores.

Proporcionar um ambiente amigável, chamar os compradores pelo nome, dar mimos e mandar mensagens no aniversário são apostas dos comerciantes. Eles garantem que os esforços valem a pena.

Que o diga Lara Monte Alto de Tassis, sócia da Bolos da Julieta. Aberta este ano, a cafeteria no bairro Ouro Preto, região da Pampulha, em Belo Horizonte, tem a missão de “cuidar do cliente”. Ambiente calmo, música e atendimento personalizado. Por lá, a pessoa é recebida com uma saudação e chamada pelo nome. Um filtro de barro foi estrategicamente colocado na entrada para que o cliente se sinta em casa. “É um pouco do aconchego que queremos passar”, diz Lara.

Outro destaque é o café surpresa. Na hora de fechar a conta, o cliente pode deixar um café pago e um bilhete para um desconhecido. “Se chega alguém triste, oferecemos um café e a mensagem. A reação é incrível e vai criando uma rede de gentilezas. O atendimento com afeto, carinho e aconchego faz com que o faturamento cresça”, analisa a empreendedora.

MAIS ÍNTIMOS – O biomédico Thiago Martins afirma que a atenção aos pacientes, com lembranças e mensagens, impacta diretamente no faturamento da clínica de estética

Há 16 anos com uma clínica no bairro Buritis, Oeste da capital, o biomédico Thiago Martins também comemora o relacionamento humanizado. “Faço questão de que sejamos muito mais que uma clínica de estética. Converso com os pacientes, falamos sobre alegrias, dores, conquistas e problemas que vão muito além das queixas com o corpo ou face. Isso nos torna mais íntimos”, conta.

Lembrancinhas e mensagens são enviadas no aniversário dos clientes. Kits com a fragrância utilizada no espaço busca resgatar a memória afetiva ligada à conexão entre Thiago e os pacientes. “Sinto que estou cada vez mais conectado a eles, o que impacta no volume de atendimentos e indicações através do boca a boca”, diz.

Analista do Sebrae Minas, Marina Moura reforça que o sucesso comercial exige colocar o cliente no centro. “É ele quem faz ou não faz o negócio existir. E, hoje, mais do que nunca as pessoas não querem simplesmente comprar produtos e serviços. Elas buscam relacionamento duradouro com as empresas”, destaca.

