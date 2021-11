Em Jequitibá, PM prende suspeitos de roubo na zona rural e recupera produtos

Na tarde de sexta feira (12), após militares do 25 BPM tomarem conhecimento através de membros da Rede de Fazendeiros Protegidos , que alguns proprietários de casas na Zona Rural estavam sendo vítimas de crime de roubo.

De imediato foi repassado a rede de rádio, sendo desencadeada uma operação Cerco e Bloqueio nas principais vias das cidades vizinhas , de acordo com as informações que chegavam para os militares da Patrulha Rural.

De início , foi noticiado que o crime havia ocorrido na cidade de Santana de Pirapama, contudo confirmou que a ação criminosa ocorreu na Cidade de Presidente Juscelino.

De posse de informações como, características dos criminosos e veículo utilizado na ação criminosa, os policiais militares de Jequitibá e Baldim , durante a operação Cerco e Bloqueio , lograram êxito em abordar o veiculo com as características semelhante, com 04 indivíduos no interior é com muito material o qual não souberam informar a procedência .

Diante dos fatos acima narrados, já que havia grande suspeição que os cidadãos abordados eram os autores do crime , uma das vitimas compareceu ao local da abordagem que reconheceu os autores e reconhecendo também parte do material subtraído como de sua propriedade.

Durante a abordagem , todos os abordados W.O.C, 20 anos, P.J.B 44 anos , T.C.C 35 anos, D.E.S.A, 25 anos, relataram que saíram da cidade de Sete Lagoas já com objetivo de cometer crimes na zona rural , sendo as residências foram escolhidas de forma aleatória.

Diante dos fatos , foi dada voz de prisão aos cidadãos, que foram encaminhados juntamente com material apreendido à Delegacia de Polícia Civil.

Fonte : Agência Local de Comunicação- 25BPM