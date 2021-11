Neste sábado tem “Palavra Expandida” ao vivo na 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas

Novo projeto da Preqaria Cia de Teatro será inédito e ao vivo

Ao vivo e on-line, o “Palavra Expandida” apresenta neste sábado uma versão inédita para a 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas. Com poemas de Glau Santana, Alexandre Andrei, Elmo Gomes, Evanildo de Souza Santos, Felipe Gontijo, Paulo Lopes, Dirce Taroni, Piera Rodrigues e João Valadares, promete uma noite de emoções expandida.

O projeto SARAU DA PALAVRA EXPANDIDA, que teve sua estreia em setembro deste ano no Memorial Minas Vale, propõe o encontro da literatura com as artes cênicas, criando um ambiente virtual propício para a fricção e expansão da palavra aonde os atores/poetas vão performar, cada um de sua casa, textos seus e de participantes do Sarau PoetiQo, projeto da cia que acontece virtualmente desde o início da pandemia. Para potencializar o trabalho a Preqaria convida o músico Mateus Cotosck e o artista audiovisual Josélio Teixeira para se colocarem em jogo com intervenções sonoras e visuais.

A proposta de PALAVRA EXPANDIDA é dar corpo a um espetáculo que pode ou não ser improvisado, mas que sustenta um roteiro, móvel a cada apresentação. Os textos, escritos pelos atores poetas, buscam continuidade poética e não dramática. Aqui os atores emprestam seus corpos na composição coletiva da imagem literária, simultânea ao aspecto textual. O teatro à serviço da literatura, não para cumpri-la, mas para expandi-la!

O espetáculo, que compõe a 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas, acontece neste sábado, dia 13 de novembro, às 20h, pelo canal do Youtube da Preqaria Cia.

A Temporada de Teatro de Sete Lagoas, que é uma realização da Preqaria Cia. de Teatro, com apresentação do Circuito Cultural Cimento Nacional, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, está com uma programação extensa que vai até fevereiro de 2022, com espetáculos de 15 em 15 dias, todos de forma gratuita e devido à pandemia da Covid-19, este ano será exibido de forma online pelo YouTube da Preqaria (www.youtube.com/preqariaciadeteatro)

A Temporada também conta com o apoio da CCB Contabilidade e Panificadora Galdina, empresas parceiras e amigas do teatro.

E uma grande novidade que tem agradado bastante o público este ano, são os bate-papos que acontece logo após o espetáculo, possibilitando o contato dos expectadores com os atores ou diretor. Cada conversa tem sido uma experiência única. E neste sábado não será diferente. Para participar é fácil, só acessar o link que será disponibilizado no canal do YouTube, logo após a transmissão do espetáculo e também nas redes sócias da Preqaria. Será imperdível.

Serviço:

“Palavra Expandida” da Preqaria Cia de Teatro

Dia: 13 de novembro, às 20h no canal do YouTube da Preqaria Cia de Teatro

Fique por dentro de toda a programação no site e nas redes sociais da Preqaria Cia de Teatro.