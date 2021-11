Sicoob Credisete realiza concurso interno para promover a consciência socioambiental

Na última terça-feira, 9, o Sicoob Credisete realizou a etapa de mais um projeto com foco na sustentabilidade. Os trabalhos finalistas do Concurso Socioambiental, idealizado pelo setor de Recursos Humanos, foram apresentados para o comitê de avaliação. Um deles será escolhido para implantação na cooperativa e também em instituições públicas e privadas da região em 2022.

A ideia do setor de Recursos Humanos (Cláudia Cristina e Filipe Henrique) é incentivar entre os colaboradores a consciência ambiental e também social. As equipes poderiam reunir de quatro a sete membros e na primeira etapa seus projetos foram avaliados pelos gerentes táticos do Sicoob Credisete.

Os projetos finalistas foram apresentados para a comissão formada por: Leonardo Chaves Costa (presidente do Conselho de Administração), Uílton Ávila (Conselho de Administração), Iracema da Glória (Conselho Fiscal), Marcelo Chaves (Superintendente), Warley Rocha (Diretor de Negócios) e Maria Angélica (Diretora de Risco). O resultado será anunciado brevemente.

Essas foram as esquipes e seus respectivos projetos:

Recompostar – Isamara, Wagner, Jéssica Lorrane, Hélia, Simone, Guilherme Araújo e Leonardo Tinoco.

Descarte sustentável de papel e educação socioambiental – Thais Alves, Tarciany, Giovanna, Camila Maciel, Flávio Nogueira, Ana Carolina Filizola e Luciana Menezes

Impacto Positivo – Daniella Rodrigues, Dardânia, Gabriela França Viana, Lucas Gonçalves, Marina Gonçalves Miranda, Roger e Thamires

Coleta Seletiva Restruturação e bem-estar – Flávia Trindade, Gabriela Rocha, Bruno Rocha, Isadora, Robson Marques e Regiane

Cuidar do lixo nosso de cada dia e educação sustentável – Fernando, Pedro, Igor Ramos, Jéssica Bispo, Filipe Paiva, Isabela e Gustavo