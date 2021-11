Adaptado para incluir, time de futebol de amputados do Democrata enfrenta a AMDA de BH

Em exclusiva, o idealizador do projeto em Sete Lagoas, Matheus Tavares, falou sobre superação, quebra de barreiras e os desafios enfrentados.

Atletas amputados de Sete Lagoas e região, agora contam com um espaço para seus treinos. Trata-se da Arena do Jacaré, que iniciou, no final de outubro, um projeto mais que esportivo, inclusivo.

Neste domingo (14), às 10:30, a equipe do Democrata, fará uma apresentação da modalidade em jogo amistoso contra a equipe AMDA (Associação Mineira de Desportos para Amputados) de Belo Horizonte, na Arena do Jacaré.

Sobre participar em competições representando Sete Lagoas, Matheus Tavares, idealizador do time, afirmou ser um sonho com desejo de títulos. “Com toda certeza, este é nosso maior sonho, sejam em competições regionais, nacionais ou até mesmo internacionais, nosso foco é poder competir e trazer a validação que esta modalidade necessita, e quem sabe, trazer algumas medalhas também”, relatou o atleta.

Mesmo recém formada, a equipe de Sete Lagoas participará do Campeonato Mineiro de Futebol de Amputados que tem início no dia 20 deste mês.

Matheus reforçou a necessidade de projetos para acessibilidade. “A acessibilidade é muito precária. Minas Gerais ainda está muito atrás de diversos outros estados brasileiros em questões estruturais, existem outros estados que têm até 6 times de amputados, e todos apoiados e estruturados por grandes times profissionais e bons patrocinadores. A necessidade de uma melhoria na questão estrutural é muito clara, mesmo com o clube Democrata tendo liberado o nome e o espaço, infelizmente não temos nenhum apoio financeiro, e parte da nossa meta neste momento, é poder encontrar patrocinadores e apoiadores para conseguir melhorias estruturais e, quem sabe, trazer incentivo para outros atletas da nossa cidade e regiões próximas”, destacou.

Confira a entrevista com Matheus Tavares, idealizador do projeto em Sete Lagoas na íntegra:

-Como que surgiu essa ideia de montar uma equipe de amputados aqui em Sete Lagoas? Sei que o Democrata abraçou, mas a proposta foi sua?

Bom, dentro do hospital, nos primeiros dias depois do acidente, eu recebi diversos vídeos de atletas, mas dois deles em específico me chamaram mais a atenção. O do Gabriel Feijão, atleta amputado de 17 anos de Betim, e o outro foi o melhor jogador e artilheiro da modalidade ROGERINHO de São Paulo, que joga no Corinthians, que também é brasileiro. O vídeo de ambos me ajudou muito naquele momento tão difícil, já que eu amava jogar bola, e até aquele momento eu achava que essa paixão teria acabado, mas com a mensagem de ambos eu vi que o meu sonho não tinha acabado, aquilo me deu forças de onde eu desconhecia. Aí no momento em que eu conheci ambos eu recebi o convite de Gabriel para conhecer a AMDA (Associação Mineira de Desportos para Amputados) localizada em BH, que até então era o único time de amputados em Minas Gerais, o que dificultava muito a minha locomoção até o local, e a de diversos outros atletas. Então com essa percepção, eu conversei com um amigo, Matheus Amorim, que trabalha no clube Democrata. Durante a nossa conversa surgiu a possibilidade dele me treinar, pensando nisso, expandimos nossa ideia e tivemos uma reunião com o presidente Renato, o técnico do time profissional, com o técnico da AMDA e com um dos nossos atletas da cidade o Edson. Nesta reunião o presidente abraçou a causa e nos trouxe a possibilidade de expandir a nossa ideia e montar um time de amputados aqui em Sete Lagoas, tendo em mente que isso seria uma ação de bem psicológico pra diversas pessoas, e também uma ação que nos ajudaria a economizar muito, já que não teríamos mais que nos locomover para B. Sem falar que teríamos a oportunidade de termos aqui em Sete Lagoas o primeiro time de amputados e deficientes físicos de MG!