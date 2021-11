Sem sentir falta de Vagner Mancini, América-MG reencontra treinador um mês após saída repentina

Técnico deixou o comando do time mineiro há cinco rodadas, após aceitar convite do Grêmio; havia um temor de uma quebra da boa sequência de trabalho, o que não aconteceu

O duelo entre América-MG e Grêmio, neste sábado, no Independência, às 18h30 (de Brasília), marca o reencontro do clube mineiro com Vagner Mancini. A saída repentina do técnico, há um mês, para assumir o Grêmio, pegou a diretoria do América de surpresa e deixou parte da torcida revoltada. Se o medo era de uma quebra na boa sequência do trabalho que era feito no clube, não aconteceu.

Mancini comandou o América por 21 partidas, com sete vitórias, nove empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 47,3%. O treinador fez o time subir na tabela e sair da zona de rebaixamento.

O trabalho e a relação com a diretoria do clube eram considerados excelentes para as aspirações do América na Série A, mas o treinador optou pelo desafio de salvar o Grêmio do rebaixamento. Cinco rodadas depois, o Coelho segue crescendo na temporada e alcançou a melhor campanha da história do clube na Série A dos pontos corridos.