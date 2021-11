Cruzeiro anuncia renovação de contrato com o goleiro Fábio

Goleiro poderá chegar aos 1000 jogos pelo Cruzeiro na temporada 2022

O Cruzeiro anunciou a renovação com o goleiro Fábio até o fim da temporada 2022. Um dos maiores ídolos da história do clube e com mais jogos com a camisa celeste (973, atualmente), o jogador terá condições reais de completar 1.000 jogos pela Raposa na próxima temporada.

Fábio e Cruzeiro já haviam demonstrado interesse na renovação há alguns meses. Entretanto, em meio à greve que os jogadores realizaram no último mês, as conversas chegaram a ser paralisadas. O goleiro chegará, ano que vem, a 18 anos de Cruzeiro.]

Fonte: ge.globo.com