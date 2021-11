Nesta sexta tem 3ª dose para homens a partir de 69 anos

A Prefeitura aplica nesta sexta-feira, 12, de 09h às 16h, a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 em homens a partir de 69 anos de idade que já tenham completado o prazo de 6 meses da última dose, no Ginásio coberto Dr. Márcio Paulino – Praça da Feirinha (a pé) e no Unifemm – R. Pedra Grande, Santo Antônio (drive thru). Documentos: documento com foto, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 181.488 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 132.693 pessoas, a 3ª dose em 13.668 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas.

Conecte-SUS

A Secretaria Municipal de Saúde mantém o mutirão de digitalização das doses no sistema Conecte-SUS, do Ministério da Saúde, para quem teve algum problema no registro dos dados ou quem precisa viajar em breve ou participar de evento que exija o certificado digital. Para isso, foi montado um cronograma de digitalização na Faculdade UNA – Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio, de 08h às 16h, às terças e quintas. Para conferir se suas doses já foram digitalizadas ou ainda não, é preciso se cadastrar e acessar o sistema em https://conectesus.saude.gov.br

Segundo o cronograma, quem ainda não teve suas doses registradas no sistema e tomou a 1ª dose até 31 de julho deve comparecer na Faculdade UNA dias 16 e 18 de novembro e quem tomou a 1ª dose até 31 de agosto tem os dias 23 e 25 de novembro para digitalizar as informações no sistema. Em todos os casos, os documentos necessários são documento com foto, cartão de vacina, cartão do SUS ou CPF. Já quem precisa viajar ou ir a um evento presencial, pode comparecer à UNA em qualquer terça ou quinta de novembro (dias 16, 18, 23 e 25) portando documento com foto, cartão de vacina, cartão do SUS ou CPF e comprovante de viagem ou ingresso do evento. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus