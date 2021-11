Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta sexta-feira (12)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Necessário disponibilidade para realizar viagens (15 dias), possuir curso de transporte de passageiros ativo.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: D

COZINHEIRO (A)

Atuar em restaurante/lanchonete. Disponibilidade de horário.

Experiência: 06 meses na carteira

SALGADEIRA

Atuar em lanchonete. Disponibilidade de horário

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR DE COZINHA

Atuar em restaurante/lanchonete. Disponibilidade de horário.

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Emissão de nota fiscal, controle financeiro, caixa, cobrança e atendimento no balcão em auto elétrica.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

REPOSITOR HORTIFRUTIGRANGEIRO

Reposição e organização de mercadorias no hortifruti. Selecionar mercadorias armazenadas, repor mercadorias, fazer a limpeza do local, fazer levantamento do estoque. transportar mercadorias, receber e armazenar mercadorias.

Experiência: 06 meses em supermercado ou sacolão

MOTORISTA

Fazer entrega em domicilio (supermercado, separar e organizar caixa de entrega; manobrar veículos; carregar mercadorias no veículo).

Experiência: 06 meses na carteira – CNH ou D – Escala 6×1

SOLDADOR

Solda MIG e eletrodos

Experiência: 06 meses na função

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Preparar plano de produção, em função das expectativas de vendas.

Organizar informações para elaboração de propostas de vendas, com base nas especificações do cliente. Receber descrições de programações de clientes. Supervisionar a utilização e estado das máquinas e equipamentos para fins de planejamento e controle da produção. Elaborar relatórios sobre o processo produtivo, com dados sobre carga de fabricação, metas, desempenho econômico e faturamento, dentre outras funções.

Experiência: 06 meses na carteira- superior completo ou Técnico em Logística –CNH:B

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Monitorar e assegurar eficiência e desempenho da equipe.

Supervisionar os acertos e preparação de máquinas, visando maior desempenho ao fluxo de produção. Visar a melhoria contínua da qualidade dos produtos. Identificar fatores que causar estragos, propondo medidas para eliminá-los. Organizar, supervisionar e motivar as equipes. Supervisionar as condições de segurança e higiene no trabalho recomendando ações corretivas quando necessária, dentre outras funções.

Experiência: 06 meses na carteira-superior completo ou Técnico em Mecânica- CNH: B

JOVEM APRENDIZ

Aprendiz no setor de transportes

Ensino Médio Completo ou cursando – Idade: 18 a 23 anos – Manhã ou tarde

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Vaga exclusiva Portador de Deficiência – PCD

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo- CNH: B – Curso na função

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Realizar atividades de manutenção predial, prestando serviços na área de pintura e pedreiro.

Experiência: 03 meses na carteira como pintor ou pedreiro – Fundamental completo

AJUDANTE DE OBRAS

Experiência como servente ou ajudante de pintor

Experiência: 03 meses na carteira – Fundamental completo

GARÇOM

Atendimento de mesas em hotel.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE CAIXA

Experiência como caixa, atuar em supermercado a ser inaugurado

experiencia 06 meses na função – Ensino Médio Completo

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Responsável por manter as gôndolas abastecidas e limpas, assegurando que as mercadorias estejam precificadas, organizadas e seguras. Podendo atuar nas áreas: Hortifrúti, Laticínios, Frios/ Embutidos/ Congelados/ Seca Doce/ Seca Salgada/ Bebidas/ Bazar/Depósito.

Ensino Médio Completo – Nova rede de supermercado

ELETROMECÂNICO

Planejar, executar e participar da elaboração de projetos eletromecânicos de máquinas, equipamentos e instalações.

Experiência: 06 meses na carteira – Médio Completo – CNH: B – Vaga temporária: 12 meses

OPERADOR DE MISTURA E GRANULAÇÃO

Acompanhar, executar e corrigir, por meio de um sistema automatizado, a operação da planta de granulação de fertilizantes. Realizar preenchimento de relatórios e etiquetas de parâmetros e dados necessários à produção. Realizar apontamento de produção e solicitação de insumos. Necessário conhecimento em painel de controle.

Experiência: 06 meses na carteira como operador de produção – Curso técnico completo

OPERADOR DE BRITADOR

Atuar na operação de britagem de minérios, retirar amostras e enviar para análises no laboratório, dar suporte no recebimento e descarga de matérias primas, bem como zelar pela organização e limpeza das praças de minério.

Experiência: 06 meses na carteira em indústria – Fundamental completo

ASSISTENTE DE PROJETOS

Auxiliar nos processos de desenvolvimento e execução dos projetos, atuando nos processos de compras, locações de equipamentos, planilhas de controle, orçamentos e pesquisas.

Experiência: 06 meses na carteira nas funções descritas – Curso Técnico ou Tecnólogo em andamento/completo – Conhecimento em NR12

CONSULTOR DE VENDAS

Realizar vendas de serviços de proteção veicular.

Experiência: 06 meses na carteira com vendas – CNH: A ou B – Ensino Médio Completo

ASSISTENTE COMERCIAL

Atuar na prospecção e captação de clientes e eventos (Hotel)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Efetuar descarregamento de matéria prima, ensacamento/embalagem, pesando, palatizando, conferindo e identificando os produtos, serviço pesado, experiência desejável com trabalhos braçais: como ajudante de pedreiro, capina de lotes, paletização de produtos etc.

Experiência: Não exige – Disponibilidade de horário

MOTORISTA DE CAMINHAO MUNK

Experiência em içar peças com munk.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Operar maquina pá carregadeira em siderúrgica.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D

FRESADOR

Experiência: 06 meses na carteira ou curso em andamento ou completo na função

TORNEIRO MECÂNICO

Experiência: 06 meses na carteira ou curso em andamento ou completo na função

ELETRICISTA

Realizar a montagem de componentes elétricos em painéis. Executar testes elétricos, ligações de componentes, utilizar ferramentas manuais como furadeira, chaves diversas. Realizar pintura de barramentos dos painéis com o uso de pistola a ar comprimido.

Experiência: 06 meses na carteira – cursos: NR 10 e NR35 – Disponibilidade de viagem

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Realizar as atividades de carga e descarga, armazenagem, separação, descarga em entregas a clientes, conforme demanda de produtos comercializados pela empresa (cimento)

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR DE DESCARGA DE CARVÃO

Experiência com descarga de carvão

Experiência: 03 meses na carteira

TOPÓGRAFO

Experiência: 06 meses na carteira – CNH B – Ensino Médio completo ou Técnico na área

