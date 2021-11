Projeto do Sicoob Credisete que apoia produtores de horta comunitária urbana realizou importante etapa

O Sicoob Credisete é o idealizador do projeto Cooperação e Desenvolvimento na Horta Comunitária e nesta quinta-feira, 11 de novembro, promoveu, em parceria com a Emater, a palestra “Manejo e adubação de hortaliças em hortas comunitárias” considera a etapa de inauguração das propostas práticas da iniciativa. O evento foi realizado na sede do 25º Batalhão da Polícia Militar e contou com a presença de produtores da horta do Nova Cidade e representantes da Prefeitura de Sete Lagoas, também importante parceira no projeto.

O objetivo é, em etapas, impulsionar a divulgação do trabalho dos agricultores que oferecem produtos cultivados sem agrotóxico e com alta qualidade. Também serão ofertados apoio técnico, psicológico, de gestão e capacitação. O Sicoob Credisete vai fazer a doação de banheiros químicos, placas de identificação das quadras, mídia impressa e digital. O Sebrae cuidará da capacitação de empreendedorismo e gestão financeira. A Emater oferecerá apoio técnico e a UFSJ análises por meio de seus laboratórios para melhoria do solo e, consequentemente, aumento de qualidade e produção.

A Prefeitura foi representada por assessores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo e o encontro também foi prestigiado por membros da Polícia Militar e da Universidade Federal de São João Del Rei. Na abertura, o Sargento Guimarães e a soldado Aguiar da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica falaram sobre as ações da PM neste tipo de ocorrências. Já a palestra principal foi ministrada pelo engenheiro agrônomo Frank Martins de Oliveira, da Emater.

Frank Martins destacou que os produtores têm o conhecimento e as técnicas, mas precisam de orientação. “Estamos nas hortas todos os dias, para que eles possam produzir com qualidade e atender bem os clientes. As hortas são uma vitrine de grande importância e essa proposta do Sicoob Credisete é exemplar. Permite que os produtores tenham mais assistência técnica”, disse. Ele explicou que, no momento, está sendo feita a coleta de amostra de solo, patrocinada cooperativa de crédito, que visa exatamente proporcionar produção de hortaliças com qualidade.

A produtora Cirlei Santos, define o projeto como a realização de um sonho. “Há muito tempo a gente tentava encontrar apoio e agora temos Sicoob Credisete, Prefeitura e demais parceiros que vão trazer muita coisa boa, principalmente a valorização do produtor e dos nossos produtos para que todos conheçam e adquiram. Teremos um avanço muito grande em Sete Lagoas e região”, comemorou.

Alessandro Kelvis de Freitas, o Jacaré, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico ressaltou que o evento faz parte de processo iniciado em março deste ano na nova agência do Sicoob Credisete, do bairro Nova Cidade, envolvendo a Prefeitura, e representantes da horta. ” Hoje foi a vez da Emater prestar importantes esclarecimentos sobre adubação até o processo da colheita. A próxima etapa será com a UFSJ que vai iniciar a análise do solo das hortas de agora até junho de 2022. O prefeito Duílio de Castro sempre apoiou as hortas e com a força os ganhos serão enormes. O Sicoob Credisete cumpre a sua premissa de devolver o que arrecada para o entorno de onde ele atua”, enfatizou.

A Prefeitura também foi representada por Warley Raimundo, superintendente de Abastecimento da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que destacou a importância de projetos como este e do trabalho das hortas comunitárias, inclusive, com as doações de hortaliças para projetos sociais na cidade.

Adriana Teixeira, Gerente de Negócios do Sicoob Credisete, avalia de forma positiva a sequência do projeto. “É uma forma de contribuir com os produtores das hortas que oferecem produtos de qualidade e garantem o sustento de suas famílias. A Emater é uma grande parceria neste projeto que segue firme com seu cronograma de ações. Isto é o Sicoob Credisete cumprindo seu papel de cooperativa genuinamente sete-lagoana, integrando a comunidade de maneira positiva há 34 anos”, comentou.

No encerramento da reunião houve sorteio de brindes (plantio de hortaliças), sendo contemplado os produtores Antônio Rodrigues, Patrícia Aparecida e Messias Alves. A próxima etapa será no dia 9 de dezembro com a coordenação da UFSJ. O encerramento está previsto para 16 de junho de 2022.