Sejusp realiza 9° leilão de veículos apreendidos em operações contra o tráfico de drogas

Ação busca angariar recursos para a execução de campanhas, capacitações e estudos relacionados às drogas

Dezenove veículos apreendidos em operações contra o tráfico de drogas, e outros crimes relacionados, serão leiloados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) na próxima quinta-feira (18/11). Este é o nono leilão realizado apenas em 2021. Um caminhão Mercedes-Benz 710, um Hyundai HB20 e uma motocicleta Suzuki TL1000S são os destaques desta edição.

A iniciativa faz parte do projeto “Esforço Concentrado para a Redução dos Bens Aguardando Destinação”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, via Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Sejusp.

Todos os recursos arrecadados, assim que voltarem ao estado, devem ser aplicados em ações de redução da oferta e da demanda de substâncias ilícitas e em campanhas, estudos e capacitações relacionadas à temática das drogas, tais como programas de prevenção, atenção, cuidado, tratamento e reinserção social de usuários de drogas, programas de reaparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle e repressão ao uso e ao tráfico ilícito de drogas e produtos controlados.

Os recursos são também aplicados na própria gestão do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) e nas despesas decorrentes do cumprimento das atribuições da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, órgão gestor do fundo.

“Esse é o nono leilão realizado de bens apreendidos em operações de repressão e investigação do tráfico de drogas e que serão revertidos em mais recursos para atuação da segurança pública no governo. Com estas edições, o Governo de Minas já bateu todos os recordes de valores arrecadados frente aos anos anteriores”, destaca a subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Sejusp, Andreza Meneghin.

Leilão

Os lances já estão abertos e podem ser realizados por meio do site: https://cutt.ly/HTov6ci. Por ele, também é possível aos interessados obter informações sobre os itens e avaliar as respectivas fotos. Para quem desejar conhecer os bens pessoalmente, é necessário agendamento prévio por meio do telefone disponível no edital. A visitação ocorre no dia anterior à data do leilão. Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível no link: https://cutt.ly/qTobP6r.

Os itens considerados recuperáveis podem voltar à circulação e têm direito à documentação. Os arrematantes são isentos de multas, encargos e tributos anteriores à aquisição. Já os bens alienados como sucatas irrecuperáveis só podem ser adquiridos por empresas de desmonte ou reciclagem, devidamente credenciadas em órgãos de trânsito.

Fonte: Hoje em Dia