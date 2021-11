Sete Lagoas celebra 154 anos e atrações marcam o retorno dos eventos culturais presenciais na cidade

Há 154 anos Sete Lagoas conquistava sua emancipação política e deixava de pertencer à Santa Luzia. Do pequeno povoado fundado em 1667 a uma das dez maiores economias do estado com mais municípios do país, Sete Lagoas vive hoje um período de segurança política e crescimento econômico e social, com empresários expandindo a produção, contratando funcionários, servidores com salários em dia e novas empresas surgindo. E com a pandemia da Covid-19 em situação estável no município, é hora de celebrar o aniversário da cidade com o retorno dos eventos culturais presenciais em grande estilo.

Por isso, a Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com a iniciativa privada, promove várias atrações para marcar a data. “Passamos por momentos difíceis nos últimos anos, com o Município em dívida com servidores e fornecedores, uma situação política instável e, para piorar, uma pandemia jamais vista na humanidade. Mas estamos superando todos os desafios com austeridade e o trabalho incansável dos nossos servidores, sobretudo aqueles na linha de frente no combate à Covid, e o apoio da população. Por isso é muito importante comemorarmos com uma grande festa digna de uma grande cidade”, afirma o prefeito Duílio de Castro.

Para realizar a festa, a Prefeitura conta mais uma vez com a parceria do Festival Nacional de Arte de Rua (Fenar), em sua terceira edição, promovido pela Cimento Nacional (Brennand Cimentos), e o patrocínio do Sicoob Credisete e da Cooperlíder Proteção Veicular. Segundo a coordenadora de Responsabilidade Social da Cimento Nacional, Amanda Lara, o evento aumenta ainda mais a possibilidade de beneficiar as comunidades onde a empresa atua. “Acreditamos no Festival como uma ferramenta de fomento e acessibilidade às manifestações culturais”, afirma.

Confira a programação completa

10 de novembro – quarta-feira

20h – Live de Abertura Oficial com os produtores Alan Keller, Adriana Cardoso e Amanda Lara Lopes da Cimento Nacional.

Mediadora: Bruna Aguiar

Local: Instagram @festivalnacionaldeartederua

11 de novembro – quinta-feira

17h – Abertura da exposição “Por Entre Ruas” – edição 2021 com o Coletivo Interiorizar (SL/MG)

19h – Brava Escola de Circo (MG) – espetáculo Andar Abaixo

Atração virtual: no canal – www.youtube.com/ FestivalNacionalDeArtedeRua

20h – Bate Papo – Panorama da História do Jazz Dance – com Marcela Benvegnu (SP)

Atração virtual: inscrições pelo SYMPLA – Vagas Limitadas

12 de novembro – sexta-feira

19h – Noite Autoral – Renato Beá, Pablo Sás e Sérvio (SL/MG)

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

20h – Coletivo Mina (MG) – Espetáculo “Me Dê Sua Mão”

Atração virtual: www.youtube.com/ FestivalNacionalDeArtedeRua

13 de novembro – sábado

8:45h – “Mulher, Cultura e Sociedade”

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

Vagas limitadas: inscrições prévias pelo formulário disponível no linktr.ee do Instagram @festivalnacionaldeartederua

13:45h – “Diversidade, Cultura e Sociedade”

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

Vagas Limitadas: inscrições prévias pelo formulário disponível no linktr.ee do Instagram @festivalnacionaldeartederua

19h – Tango Passional – Sebastian Bautista e Convidados (BRA/ARG)

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

14 de novembro – domingo

10h – Ser…Tão Brasil (MG)

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

15h – Tarde Cultura Hip Hop (MG)

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

18h – Bate-Papo Dançado com Eduardo Sô (MG) – Cultura Hip Hop/Danças Urbanas

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

15 de novembro – segunda-feira

17h – Palhaço Torrete em: “Mala Barismo” (SL/MG)

Local: Vila Vicentina

19h – Bate-Papo Dançado com Fran Manson (SP) – Danças Urbana

Atração virtual: inscrições pelo SYMPLA – Vagas Limitadas

16 de novembro – terça-feira

17h – Palhaço Torrete em: “Mala Barismo” (SL/MG)

Local: Terminal Urbano

19h – Gabriel Pensador (RJ) – LIVE – Bate-Papo sobre cultura, vida e obra

Atração virtual: pelo instagram @festivalnacionaldeartederua

20h – Bate-Papo Dançado com Caio Nunes (RJ) – Dança nas Telas – uma perspectiva da dança para televisão e cinema

Atração virtual: inscrições pelo SYMPLA – Vagas Limitadas

17 de novembro – quarta-feira

17h30 – Bate-Papo “Gestão de Carreira em Arte” com Octávio Nassur (PR)

Atração virtual: inscrições pelo SYMPLA – Vagas Limitadas

19h – Grupo Galpão (MG) – “Sonhos de uma noite com o Galpão” – direção: Pedro Brício

Atração virtual: inscrições pelo SYMPLA – Vagas Limitadas

20h – Bate-Papo Dançado com Erika Novachi (SP) – Lyrical Jazz

Atração virtual: inscrições pelo SYMPLA – Vagas Limitadas

18 de novembro – quinta-feira

18h – Bate-Papo “Teatro nas Ruas” com Eduardo Moreira (Grupo Galpão) (MG)

Atração virtual: inscrições pelo SYMPLA – Vagas Limitadas

19h30 – Bate-papo dançado com Raquel Cabaneco (MG) – Mulher e Cultura Hip Hop

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

Vagas Limitadas: inscrições prévias pelo formulário disponível no linktr.ee do Instagram @festivalnacionaldeartederua

19 de novembro – sexta-feira

11h – Cia. de Dança Palácio das Artes (MG) espetáculo intenções

Local: Praça Tiradentes

14h – Capoeira Feita em Casa (MG) – programação infantil e adulta

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

20h – Duo Bi Duo + No Label + Marlon Barone (SL/MG)

Local: Lagoa da Boa Vista (Parque Náutico)

Entrada controlada – sujeita a lotação e restrições sanitárias vigentes

20 de novembro – sábado

10h – Bate-Papo Dançado com Matheus Brusa (RS) – dança contemporânea

Atração virtual: inscrições pelo SYMPLA – Vagas Limitadas

14h – Bate-Papo – Artesanato no Morro Redondo – Associação de Artesãos Coração de Minas. Facilitadora: Maria Luciana.

Local: Salão da Igreja – Comunidade do Morro Redondo

18h – Congadar (MG) – Música Congado + Rock

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

19h – Elis Cristine (Sete Lagoas)

20h30 – Paralamas do Sucesso (RJ)

Local: Lagoa da Boa Vista (Parque Náutico)

Entrada controlada – sujeita a lotação e restrições sanitárias vigentes

Transmissão simultânea – www.youtube.com/ FestivalNacionalDeArtedeRua

21 de novembro – domingo

11h – Carroça Teatral – espetáculo “A Rua a Lama e a Santa”

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

16h – Programação “PARA QUEM NÃO VIU”

Exibição virtual dos espetáculos, debates e shows filmados presencialmente no FENAR – disponíveis por 24 horas

www.youtube.com/ FestivalNacionalDeArtedeRua

17h – Legião V (Sete Lagoas)

19h – Tianastácia (BH)

Entrada controlada – sujeita a lotação e restrições sanitárias vigentes

24 de novembro – quarta-feira

19h – Solenidade de Entrega da Grande Medalha de Mérito de Sete Lagoas

Local: Salão de Eventos do Clube Náutico (evento fechado a homenageados)

De 10 a 21 de novembro

Intervenção Urbana – pintura artística com Priscila Amoni

Local: Edifício Liberal

Exposição “Por Entre Ruas” – Coletivo Interiorizar (SL/MG)

Local: Orla da Lagoa Paulino (em frente ao CAT)

OBS: os eventos presenciais estão sujeitos à lotação máxima, à classificação etária e aos protocolos sanitários vigentes. Os ingressos para os shows no Parque Náutico do Boa Vista nos dias 19, 20 e 21 de novembro devem ser trocados por um quilo de alimento não-perecível na Casa da Cultura (Av. Getúlio Vargas, 91, Centro, orla da Lagoa Paulino), de 11 a 19 de novembro, de 09h às 16h, limitados a no máximo cinco ingressos por pessoa.