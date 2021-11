GCM de Sete Lagoas promove encontro estadual de comandantes com foco na segurança pública

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas promoveu, nesta quarta-feira, 10, um encontro entre os comandantes das guardas civis de dezenas de cidades de Minas Gerais. O evento contou com a palestra do professor do curso de Inteligência de Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança, Cláudio Rêgo, e teve como objetivo unificar as ações das corporações com foco em organização, planejamento e capacitação.

Na oportunidade, além da palestra, uma reunião dos comandantes proporcionou a troca de experiências e estreitou laços de parceria em prol de mais segurança ao cidadão. “A nossa administração apoia e conta muito com a experiência e os serviços de vocês. A segurança é um dos primeiros passos para se ter uma cidade turística e esse é um dos focos da nossa gestão”, comentou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade em seu pronunciamento.

Agora, uma comissão foi criada e outras reuniões serão agendadas para a apresentação de propostas e ações de promoção da segurança de cada município. “Foi um encontro de grande representatividade e Sete Lagoas se coloca como referência entre as Guardas Municipais de Minas Gerais. Continuamos com nosso planejamento que busca integração, fortalecimento e capacitação”, avalia Sérgio Andrade, comandante da Guarda Municipal de Sete Lagoas.

A mesa principal do encontro foi composta pelo vice-prefeito Dr. Euro de Andrade; o secretário municipal de Obras, Segurança, Trânsito e Transporte, Antônio Garcia Maciel; o secretário adjunto municipal de Trânsito, Wagner Oliveira; o comandante da GCM Sete Lagoas, Sergio Andrade; e o comandante da GCM Betim, Anderson Reis. Entre os comandantes presentes, estavam os representantes das cidades de Juiz de Fora, Belo Horizonte, Uberaba, Contagem, entre outras.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom