Novembro Azul: Saúde divulga lista de unidades com horário estendido para atender à saúde do homem

A Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta quarta-feira, 10, a lista com os dias em que cada unidade de saúde do Município funcionará em horário estendido até às 19h exclusivamente para atender a homens que desejarem se consultar gratuitamente. A ação faz parte da campanha Novembro Azul, que tem o objetivo de conscientizar não somente sobre a prevenção ao câncer de próstata, mas também sobre outras doenças que afetam os homens. “A campanha é uma maneira de chamar a atenção para algo que precisa acontecer o ano inteiro, pois o câncer de próstata tem um impacto importante na vida dos homens”, lembra o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

Em Sete Lagoas, as celebrações do Novembro Azul tiveram início na última sexta-feira, 5 de novembro, com uma live transmitida pelo Youtube e Instagram da Prefeitura com a participação do secretário municipal de Saúde e médico Dr. Flávio Pimenta; do coordenador de Gestão da Saúde, Alber Alípio; e do coordenador da Atenção Primária, Higino Lopes, em parceria com a Faculdade Atenas. A próxima live será nesta sexta-feira, 12, com Higino Lopes e com o médico Dr. Renato Duarte Padrão, às 18h, pelo link https://youtu.be/ KrPNjTHd8-g

“Cada ESF terá um horário diferente de atendimento até às 19h, conforme escala. Então, o cidadão deve ficar atento ao dia em que o ESF mais próximo de sua casa estará funcionando até mais tarde exclusivo para atendimentos relacionados à saúde do homem, não somente para o diagnóstico de câncer de próstata”, diz Higino Lopes. “Sabemos que os homens têm uma dificuldade maior de procurar um médico. Então, é importante que os homens aproveitem o Novembro Azul para fazer um check up, medir a pressão, enfim, fazer seus exames de rotina para evitar outros tipos de doença”, lembra o coordenador de Gestão da Saúde, Alber Alípio.

Confira a lista com as datas em que cada unidade de saúde estará funcionando até às 19h para atender à saúde do homem e programe-se:

CS SANTO ANTÔNIO: 25 E 30/11

CS MONTREAL: 10 E 23/11

CS SÃO JOÃO: 16 E 18/11

CS PROGRESSO: 18/11

ESF BELA VISTA: 23/11 E 25/11

EEF CANADÁ: 09/11 E 22/11

ESF CDI 1:19/11 E 30/11

ESF CDI 2: 25/11

ESF DONA SILVIA: 16/11 E 21/11

ESF EMÍLIA: 16/11 E 22/11

ESF ITAPOÃ 1: 18/11 E 29/11

ESF ITAPOÃ 2: 19/11 E 26/11

ESF MONTE CARLO: 23/11 E 24/11

ESF JARDIM DOS PEQUIS: 18 E 26

ESF OROZIMBO MACEDO: 16 E 23

ESF BERNARDO VALADARES: 16 E 23

ESF NOVA CIDADE: 16 E 23

ESF KWAIT: 17 E 24

ESF JARDIM EUROPA: 16 E 23

ESF ESPERANÇA: 17 E 24

ESF SANTA HELENA: 17 E 29

ESF SANTA LUZIA 1: 18 E 25

ESF SANTA LUZIA 2: 16 E 23

ESF ALVORADA: 16/11 E 23/11

ESF BARREIRO: 22/11 E 23/11

ESF ELDORADO: 23/11 E 30/11

ESF FÁTIMA: 17 E 24/11

ESF JK: 23/11 E 25/11

ESF MANOA: 23/11 E 30/11

ESF MÓVEL (Av. Dalton, 771): 16/11 E 24/11

ESF NSG: 22/11 E 29/11

ESF SANTA CRUZ: 18/11 E 24/11

ESF SÃO FRANCISCO: 19/11 E 22/11

ESF SÃO JOÃO: 19/11 E 26/11

ESF CATARINA: 19/11

ESF IPORANGA: 18/11 E 30/11

ESF PROGRESSO: 16/11 E 30/11

ESF SANTA ROSA: 17/11 E 24/11

ESF UNIÃO: 18/11 E 30/11

ESF VÁRZEA: 29/11 E 30/11

UBS LUXEMBURGO: ABERTO DIARIAMENTE ATÉ 19h

UBS BELO VALE: ABERTO DIARIAMENTE ATÉ 19h

UBS CIDADE DE DEUS: ABERTO DIARIAMENTE ATÉ 19h

CEREST: 16, 23 e 30/11, 13h às 19h (exclusivo para servidores municipais)