Análise: América-MG dá mais um passo para permanência na Série A, mas leva susto e acende alerta

Coelho abre 2 a 0, mas é surpreendido com empate, mesmo Sport com um jogador a menos; time busca o triunfo, que consolida posição na primeira parte da tabela e deixa torcedor esperançoso

Uma vitória com susto e mais um passo importante na caminhada do América-MG para a permanência na Série A. Se o objetivo do Coelho é ficar na Primeira Divisão e pensar jogo a jogo, o resultado positivo diante do Sport, na Arena Pernambuco, fez com que o clube respirasse aliviado e alcançasse a melhor campanha do clube na história dos pontos corridos.

A vitória consolida o Coelho na primeira parte da tabela, com 41 pontos, na 10ª posição. Agora, o time mineiro abriu 8 pontos de vantagem para o primeiro posicionado na zona de rebaixamento, o Juventude. Distância importante pensando no próximo confronto do América, que é contra o Grêmio, adversário que briga pra escapar da queda. Se não somasse os três pontos nesta quarta-feira, o América poderia passar a olhar, de novo, para o Z-4.

Jogando fora de casa, o time mineiro abriu o placar com Alê, aos 16 minutos. Viu a situação ficar ainda mais confortável quando o meia Gustavo foi expulso após entrada dura em Felipe Azevedo. Na etapa final, Ademir ampliou depois de uma reposição de bola perfeita do goleiro do Cavichioli.

Com um a mais, vencendo por 2 a 0, o jogo parecia dominado…. Mas foi aí que o próprio América se complicou. Mesmo com um a menos, o Leão pressionou e conseguiu o empate. O Sport marcou o primeiro depois de uma bobeada do zagueiro Ricardo Silva, que não acompanhou quando o atacante Mikael se antecipou ao marcador e marcou. Na sequência, Zé Welison empatou cobrando falta.

A percepção era que o América estava achando o jogo fácil demais e se desligou. Depois de levar o empate e o susto, o Coelho voltou para a partida e conseguiu o gol que garantiu os importantes três pontos, com o volante Juninho Valoura, de cabeça.