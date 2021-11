Com Luxemburgo, Cruzeiro supera um turno e teria campanha de acesso à Série A

Se tivesse o treinador desde o início e mantivesse o rendimento, Cruzeiro seria o terceiro colocado na Série B

O “se” não existe no futebol. Mas indica, muitas vezes, que determinada escolha mudaria os rumos de um caminho. É assim com o Cruzeiro e a escolha tardia por Vanderlei Luxemburgo. Com o treinador, a Raposa faz campanha de acesso e estaria no G-4 da Série B.

A vitória sobre o Brusque por 2 a 0, no Mineirão, marcou o 20º jogo do treinador com a Raposa. Foram 33 pontos conquistados em 60 possíveis. Aproveitamento de 55%. Campanha para ocupar, atualmente, a terceira colocação, no lugar do Avaí.

Com o treinador, foram 20 jogos. O Cruzeiro conquistou oito vitórias, perdeu três jogos e empatou nove. O grande problema foi a quantidade de igualdade da Raposa. O time foi o que mais empatou no torneio, junto do Vitória: 16 vezes. Neste placar, perde-se mais pontos do que se ganha.