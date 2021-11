Em Pedro Leopoldo menor suspeito de tráfico de drogas é apreendido pela PM

Nesta quarta-feira (10), durante operação policial no bairro Dom Camilo em Pedro Leopoldo os militares visualizaram um menor de idade em atitude suspeita e que ao perceber a presença policial demostrou bastante nervosismo.

Os militares se aproximaram e realizaram a abordagem do suspeito e localizaram com ele 14 microtubos de cocaína e 04 pedras de crack. O menor de 14 anos de idade, admitiu comercializar as drogas.

O autor foi apreendido em flagrante pelo ato infracional de tráfico de drogas e encaminhado, junto a sua representante legal, a Delegacia de Pedro Leopoldo.

Agência Local de Comunicação da 11ª Cia PM Ind