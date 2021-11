Antes da hora não é a hora

02/11 é marcado no calendário sendo o dia de Finados. 05/11 ocorreu a lamentável tragédia aérea em Minas.

Veja a história abaixo:

– Um dia a morte passou por uma floresta e encontrou uma menina. A garota, olhando a morte montada em seu belo cavalo, perguntou-lhe: Você está perdido também?

A morte olhou para ela, e com um sorriso, respondeu: Sim, você sabe o caminho de volta para sua casa?

A garota respondeu: Não, mas agora eu não me sinto mais só e com medo, porque você está comigo.

A morte, surpresa, disse a ela: Você não tem medo de mim, sabendo quem eu sou?

A garota respondeu calmamente: Se você vier por mim, está tudo bem, mas vou lhe pedir apenas um favor.

A morte respondeu: Que favor seria?

A garotinha com um semblante triste em seu rosto respondeu: Salve minha mãe, ela está muito doente, eu saí à procura de algumas ervas medicinal na floresta, e me perdi. O que mais me preocupa é que, se eu não voltar, minha mãe morrerá pela doença. Estamos sozinhas em casa, o papai morreu há um ano, e desde então, a mamãe está a cargo de mim e da casa.

A morte apagou o seu sorriso, e pela primeira vez ela sentiu tristeza, ela estava indo para levar a criança. E assim, continuaram a andar até chegar à estrada que os levava de volta à sua casa.

Antes de deixarem a floresta, a menina parou e perguntou: Por que não vamos em frente?

A morte respondeu: Isto é o mais longe que posso ir.

A garota surpresa disse: Então, aonde você me levará se eu for com você?

A morte olhou em seus pequenos olhos e respondeu: Não, nem você nem sua mãe virão comigo. Vá e cuide dela, com o tempo voltarei, e ela irá comigo.

A menina a pegou pela perna, olhando para ela enquanto seu lindo cavalo relinchava, e disse: Obrigada, estarei esperando por você alegremente, porque sei que você não é ruim.

A morte pastoreou seu cavalo e perdeu-se de vista na escuridão da floresta.

Moral da história:

Tudo virá na hora marcada, por algo chamado destino. Não antes, não depois, mas em seu tempo certo.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

