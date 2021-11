Rizzia Froes prestigia a inauguração do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo do SERPAF

Adriane Branco Penna, diretora do SERPAF; Heloisa Frois, vereadora de Sete Lagoas; Rizzia Froes e Luciana Branco Penna, diretora do SERPAF

Na tarde desta terça-feira, dia 9 de novembro, a advogada mineira com mestrado em Direito Internacional pela Fordham Law School, em Nova Iorque, e sempre atenta à realidade social brasileira, participou da inauguração do núcleo de empreendedorismo do SERPAF, na sede da organização, no bairro Nova Cidade, em Sete Lagoas. O Serviços de Promoção ao Menor e à Família atua há 53 anos na proteção e promoção social de famílias em situação de vulnerabilidade social de Sete Lagoas e cidades vizinhas e, atualmente, atende cerca de quatro mil pessoas diretamente.

Na ocasião, os jovens aprendizes tiveram a oportunidade de acompanhar as palestras de Gustavo Couto, engenheiro químico formado pela UFMG e MBA Executivo pelo Ibmec/BH que decidiu largar o seu trabalho de cinco anos como analista de gestão na Vale para palestrar e capacitar pessoas; de Fernanda Verdolin, CEO e fundadora da Edtech Workalove, Educadora, Empreendedora e co-criadora do modelo de ‘Sucesso do Estudante’; e da vereadora de Sete Lagoas, Heloisa Frois.

“É maravilhoso ver o interesse dos jovens hoje na área de tecnologia, redes sociais e desenvolvimento. O SERPAF reforça como é importante a organização do terceiro setor na sociedade civil. Vida longa ao Núcleo de Inovação e Empreendedorismo”, destaca Rizzia Froes que já atuou como representante da aliança mundial de uma das maiores organizações não governamentais do mundo, a “YMCA”, nas Nações Unidas, e também é recrutadora de estudantes para intercâmbios nas YMCAs espalhadas pelo mundo.

Há muitos anos Rizzia é ativista pelos direitos das mulheres e pelas causas sociais. É voluntária e uma das diretoras da SOS EB Kids, com sede em Nova York, nos EUA, uma ONG que assiste 70 crianças com Epidermólise Bolhosa no Brasil.

Nos últimos meses ela tem visitado as cidades mineiras para acompanhar de perto a real necessidade dos mais necessitados.

Leandro Lel Lima