Igreja Presbiteriana de Sete Lagoas realiza bazar beneficente no próximo dia 20

A Igreja Presbiteriana em Sete Lagoas realiza no sábado (20) no horário de 9h às 17h. O bazar não se restringirá apenas a roupas, mas uma variedade de mercadorias, com preços baixos.

Serão comercializadas roupas e sapatos (masculino, feminino e infantil), bolsas, colchão, mesa com cadeiras, sofá,bicicleta ergométrica e infantil,utensílios domésticos, brinquedos, fogão industrial, lava louça, frigobar, móveis, eletrodomésticos e plantas

O bazar será na própria igreja, que fica na rua Felipe Vasconcelos 23, Centro – Sete Lagoas. Toda a renda será revertida, para missões e ações da instituição.