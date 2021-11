Câmara apresenta Moção de Pesar para Antônio Valace, falecido no último fim de semana

Figura importante na política da cidade e pai do vereador Caio Valace (Pode), Antônio Valace de Oliveira Silva foi homenageado pela maioria dos parlamentares que subiram na tribuna para se comunicar com a população durante a Reunião Ordinária desta terça-feira (09). Valace faleceu no último sábado, aos 101 anos. O presidente do Legislativo, Pr. Alcides (PP), apresentou uma Moção de Pesar.

Janderson Avelar lembrou que seu pai foi amigo de Valace e confortou familiares e amigos dizendo que “os dois agora estão lá em cima olhando por nós”. Ivan Luiz (Patri) leu texto de uma das filhas, a jornalista Heloisa Aline, contando um pouco da biografia e dos cargos públicos ocupados pelo pai.

Na pauta de votações da Sessão todos os textos foram aprovados, a pauta pode ser acessada pelo link. Caio Valace, além de Marli de Luquinha (MDB) e Sílvia Regina (PSC) estiveram ausentes.

José de Deus (REP): O mês de novembro começou com uma notícia triste do falecimento do Antônio Valace aos 101 anos. Não poderia deixar de prestar minhas condolências e explanar meus mais sinceros sentimentos. A secretaria de Meio Ambiente convida os trabalhadores pré-cadastrados no programa Ambulante Legal para reunião de habilitação para atuar nas áreas interna e externa da orla da Lagoa Boa Vista nos dias 19, 20 e 21. A reunião será no ginásio vínico dias Avelar nesta terça feira, às 18h.

Janderson Avelar (MDB): Queria dar os pêsames a Caio Valace e relembrar que seu pai era muito amigo do meu pai. No dia 24 de setembro presidimos Audiência Pública sobre a demanda reprimida de exames e consultas. Fizemos os questionamentos e conversei diversas vezes com o prefeito e o secretário sobre essa demanda reprimida que vem de gestões passadas. Na sexta fomos comunicados do programa zera filas, é uma alegria muito grande. O prefeito vem trabalhando junto conosco para colocar a saúde da cidade em ordem.

Ivan Luiz (Patri): Parabenizar Cláudio Henrique Nacif, Caramelo, que foi eleito presidente do conselho de políticas culturais, certamente vamos cobrar uma política pública eficiente. Sentes compaixão, sempre tereis pobres: Participem da quinta jornada dos pobres, na catedral de Santo Antônio nos dias 10, 11 e 14 de novembro. São ações realizadas pela Cáritas diocesana.

Ismael Soares (PSD): Trazer notícia boa, recebi do deputado Noraldino Junior respostas sobre duas emendas para as escolas Virgílio Pacheco e Pedro Chaves. Duas escolas na zona rural que dependem de equipamentos, carteiras e terão emendas de R$ 100 mil. Vai trazer um grande benefício para as escolas e todas as famílias. Parabenizar a PM porque no dia 5 conseguiu evitar um jovem de 23 de cometer autoextermínio.

Junior Sousa (MDB): Queria trazer boas informações e destacar três emendas que o nosso deputado Douglas Melo enviou para a saúde de Sete Lagoas. R$ 200 mil para custeio da saúde, mais R$ 200 mil para a oncologia e R$ 180 mil para uma ambulância de grande porte, um total de R$ 500 mil para a saúde do município. A gente sabe que todo o dinheiro é pouco para a saúde então, quanto mais pudermos pedir será bom.

Carol Canabrava (Avante): Queria falar sobre a repercussão da reprovação dos nossos Requerimentos (Eu, Ivson Heloisa e Junior) queria dizer para a população que somos quatro e não temos a votação necessária, mas não vai nos impedir de trabalhar. Todas as nossas propostas, mesmo que reprovadas, nós vamos continuar apresentando e dando publicidade para que a população acompanhe de perto. Todas as vezes que temos Requerimentos importantes vamos apresentar para a população acompanhar.

Ivson Gomes (Cidadania): Queria falar de uma situação que está ficando recorrente que é sobre animais soltos em vias públicas. Isso é crime, pode gerar acidentes, tragédia, mortes e a gente vê a cada dia mais os proprietários sendo omissos e deixando os animais soltos. Vou propor a criação de uma campanha de conscientização em conjunto utilizando o trabalho da equipe de educação de trânsito quanto a gravidade de deixar animais soltos. Os proprietários precisam ser conscientizados.

Heloísa Frois (Cidadania): Os Requerimentos que fazemos é com o objetivo de termos explicações e informações e não desistiremos para que a gente tenha uma solução e explicação sobre o problema. As pessoas nos questionam sobre o porquê de a gente solicitar as informações. Acho estranha essa resposta de secretário sobre o porquê estamos querendo saber informações acerca dos problemas. Continuaremos exercendo nossa função de fiscalizar, buscar as informações acerca dos problemas e não nos intimidaremos por mensagens de whatsApp ou redes sociais com represálias.

Pr. Alcides (PP): Seria bom se todos pudéssemos falar para a população sobre o programa zera fila que tem como objetivo até o fim do ano realizar 1.000 cirurgias eletivas, reduzindo as cirurgias que estão reprimidas por conta da pandemia. E a sequência para o próximo ano é ousada para que toda demanda de média e alta complexidade possa ser zerada. Cumprimentar o hospital Nossa Senhora das Graças o prefeito Duílio de Castro que está se esforçando para que isso aconteça.

Por Ascom/Câmara Municipal SL