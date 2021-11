Defesa Civil/GCM e parceiros lançam campanha solidária de doações para o Natal de famílias carentes

A Defesa Civil/Guarda Municipal iniciou nesta segunda-feira, 8, a campanha “Natal Solidário – Doe Alegria!” em parceria com as demais representações da segurança pública e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Sete Lagoas). O objetivo é arrecadar brinquedos, material de limpeza e higiene e ainda leite para destinação a famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.

A campanha também conta com a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que é responsável pela identificação, cadastramento e monitoramento das famílias carentes do município. “Foi gratificante ver a união das forças de segurança neste propósito tão nobre e de grande alcance social. Agradecemos também à CDL pela doação de cestas básicas que completarão a nossa ação”, comenta Sérgio Andrade, coordenador da Defesa Civil e comandante da Guarda Municipal.

As doações serão recolhidas até o dia 14 de dezembro em seis locais distribuídos em pontos estratégicos da cidade (veja abaixo). A distribuição para as famílias beneficiadas será no dia 17 de dezembro. “Essa é uma forma de acolher e de levar um pouco de atenção e carinho para essas famílias durante o período natalino”, avalia Sérgio Andrade.

Fazem parte desta campanha: Defesa Civil/Guarda Municipal, Prefeitura de Sete Lagoas, 4°GAAAe, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, Secretaria de Assistência Social e CDL.

PONTOS DE ARRECADAÇÃO

CDL Sete Lagoas – Av. Getúlio Vargas, 111, 3º andar, Centro

Guarda Municipal – Rua Quintino Bocaiúva, 666, Centro

Delegaria Regional da Polícia Civil – Rua Rui Barbosa, 157, Santa Helena

19ª Região da Polícia Militar – Rua Luíza Miranda dos Santos, 125, São Pedro

5ª Cia. Ind. do Corpo de Bombeiros – Rua Dr. Renato Azeredo, 100, Canaã

Posto da Polícia Rodoviária Federal – Rodovia BR-040, km 471, Eldorado