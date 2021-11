Faculdade Promove realiza oficinas e palestras gratuitas sobre o mercado de trabalho; saiba mais

A faculdade Promove vai realizar, entre 18 de novembro e 14 de dezembro, oficinas e palestras gratuitas totalmente voltadas àqueles que estão ingressando no mercado e trabalho. Com a temática ‘O futuro já chegou! Prepare-se agora!’, o evento conta com programação presencial em Belo Horizonte, respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19.

As atividades são abertas para o público externo e alunos da instituição. Interessados devem preencher este formulário.

O evento é ministrado por professores das áreas de Gestão, Administração e áreas relacionadas.

Confira a programação:

Endereço: av. João Pinheiro, 164 – Centro

Atividades:

18/11 – Quinta-feira – Oficina: Elaboração de currículo e entrevista de emprego / Tema: Turbine seu currículo e arrase na entrevista

25/11 – Quinta-feira – Palestra: Comportameto elaborativo / Tema: Reaja às mudanças valorizando sua Identidade

30/11 – Terça-feira – Oficina: Finanças pessoais / Tema: Como organizar suas finanças e fazer seu dinheiro render

7/12 – Terça-feira – Palestra: Empreendedorismo / Tema: Empreendedorismo: Criando oportunidades para novos negócios

14/12 – Terça-feira – Palestra: Orientação de Carreira / Quem sou? Onde estou? Aonde quero chegar?

Fonte: Hoje em Dia