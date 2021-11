UBS do Orozimbo Macedo é inaugurada em clima de emoção por homenagem à técnica de enfermagem

A UBS ganhou o nome da técnica de enfermagem Carla Aparecida Martins Alves, profissional com grande folha de serviços prestados ao município que atuou na linha de frente do enfretamento da pandemia e morreu de Covid-19.

Em clima de muita emoção e também de comemoração, foi inaugurada no último sábado, 6 de novembro, a Unidade Básica de Saúde do bairro Orozimbo Macedo. O imóvel da UBS foi totalmente reformado, o que permitiu a incorporação de três Estratégias de Saúde da Família e disponibilização de mais especialidades médicas. Todo o investimento da Prefeitura busca reforçar o projeto da humanização da saúde pública.

“Todas as unidades desta região precisam de reforma e ampliação. Esta é mais uma que recebeu atenção especial de nossa administração. A saúde é o que temos de mais importante em nossa vida e, agora, humanizamos o atendimento e oferecemos mais qualidade. Quem ganha com isso é a população”, disse o prefeito Duílio de Castro.

Prefeito Duílio de Castro e a senhora Zélia, mãe da homenageada

Ao lado de seus familiares, que prestigiaram o evento, o prefeito Duílio de Castro fez agradecimentos. “Em nome da Carla agradeço a todos da saúde que colocaram sua vida em risco para salvar vidas. Esta homenagem eterniza o nome da Carla e fica nosso eterno agradecimento por sua dedicação”, comentou.

Quem representou a homenageada fez questão de contar um pouco de sua trajetória e também agradecer. A mãe de Carla Aparecida, a senhora Zélia Figueiredo Martins, e as duas filhas da homenageada, Caroline e Juliana, não esconderam a emoção vivida no último sábado. “A todo momento minha mãe se empenhou para salvar vidas na pandemia. Esta homenagem nos deixa emocionadas, felizes e lisonjeadas porque ela sempre foi muito dedicada e deixa seu nome na história”, declarou Caroline Martins, filha de Carla que também é técnica de enfermagem.

A reconstrução da UBS foi total. Problemas crônicos que impendiam o atendimento eficaz do cidadão se tornaram coisa do passado. Agora, a unidade, que tem posicionamento estratégico, vive uma nova realidade com a expectativa, inclusive, de estender o horário de atendimento. “Quem conhecia este imóvel sabia da necessidade desta reconstrução. Agora ela comporta um atendimento digno ao cidadão e oferece melhores condições de trabalho aos profissionais. Sem contar que, como UBS, a assistência é muito maior”, explica Dr. Flávio Pimenta, secretário municipal de Saúde.

A nova estrutura permitiu a integração dos ESFs Bernardo Valadares, Nova Cidade e Orozimbo Macedo. Inicialmente o funcionamento será até às 17 horas, mas após a finalização de credenciamento junto ao Ministério da Saúde, a UBS passa a receber os usuários até às 19 horas. A unidade da Atenção Primária passa a contar com equipe multidisciplinar com ginecologia, pediatria, fonoaudiólogo, psiquiatria, nutricionista, entre outras especialidades. “A integração das equipes é a adesão a uma proposta ministerial. Teremos todos os serviços da Atenção Primária na promoção e prevenção da saúde, as especialidades e ainda um quarto médico para atender a toda demanda espontânea da região”, completa o coordenador de Gestão em Saúde, Alber Alípio. A nova unidade de saúde fica localizada na rua Cuba, 524, esquina com avenida José Sérvulo Soalheiro.

por Ascom Prefeitura