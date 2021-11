CRAMAM abre inscrições para curso gratuito de crochê nesta terça-feira, dia 9

No curso de crochê, o aluno aprende sobre pontos básicos do crochê, sabendo fazer a escolha certa de agulhas e linhas, de acordo com a finalidade do seu trabalho

Depois do sucesso de procura pelo curso de barbeiro, o Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), anuncia a abertura das inscrições para mais um curso profissionalizante. Desta vez, a oportunidade é para interessados no aprendizado de crochê.

As inscrições serão abertas às 12 horas desta terça-feira, 9, e vão até o dia 16. Foram abertas dez vagas para uma turma de dez alunos com carga horária de 72 horas. No curso de crochê, o aluno aprende sobre pontos básicos do crochê, sabendo fazer a escolha certa de agulhas e linhas, de acordo com a finalidade do seu trabalho.

A aula inaugural será no dia 18 de novembro e o curso será ministrado toda terça e quinta-feira. O horário será sempre de 8h às 11h, na sede do Cramam (rua das Dálias, 483, bairro Montreal).

PÚBLICO

O candidato ao curso de crochê deve ter mais de 18 anos de idade e, pelo menos, Ensino Fundamental completo e no ato da inscrição deve apresentar: comprovante de escolaridade, CPF, identidade, comprovante de endereço e comprovante de vacinação contra a Covid-19.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas exclusivamente de maneira on-line por meio de link disponibilizado no site http://fumeponline.setelagoas.mg.gov.br/cramam ou no Instagram do Cramam @cramamfumep7l. O processo será de caráter “classificatório”, uma vez que, preenchido o número de vagas disponibilizadas, o período de inscrição encerrará de forma automática.

O resultado do processo será divulgado no dia 17 de novembro no site da http://fumeponline.setelagoas.mg.gov.br/cramam e também será fixado na portaria da instituição. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3776–9171 de 7h às 17h.

