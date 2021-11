Boletim Covid: público a partir de 69 anos recebe dose de reforço esta semana

Confira também o cronograma de 2ª dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose até 4 de setembro

Sete Lagoas chega hoje a 23.604 contaminações por Covid-19 com a confirmação de mais 11 casos no fim de semana: cinco mulheres e seis homens. A cidade chega hoje a 613 óbitos desde o início da pandemia, com a confirmação de um óbito ocorrido em domicílio no dia 2 de novembro, um homem de 81 anos. São 91 pessoas com síndrome gripal inespecífica sendo monitoradas, 23 delas em isolamento domiciliar, e 7.779 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Cinco pacientes estão internados com resultado positivo, quatro aguardam resultados de exames e um teve resultado negativo. São 49.880 testes com resultado negativo até o momento e 22.964 pessoas recuperadas.

Hospitalizados

Quatro pacientes estão internados em UTI (três de Sete Lagoas e um de Abaeté) e seis em enfermaria, todos de Sete Lagoas. No Hospital Nossa Senhora das Graças são sete internados, sendo dois em UTI (uma delas em leito do SUS). No Hospital Municipal há dois internados em UTI SUS e na Unimed há um internado, em enfermaria. Não há pacientes na UPA. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid, tanto SUS quanto particular, se mantém em 18,2%, enquanto somente leitos do SUS, esse índice subiu para 14,3%.

Vacinação

A Prefeitura vacina com a 3ª dose nesta terça-feira, 9, de 09h às 16h, os Trabalhadores da Saúde que tomaram a 2ª dose ou dose única até 17 de maio, na Casa da Cultura – Av. Getúlio Vargas, 91, Centro (a pé). Documentos: documento com foto, comprovante de vínculo profissional ligado à saúde, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF. Também na terça, de 09h às 16h, recebem a 2ª dose da Pfizer as pessoas que tomaram a 1ª dose até 3 de setembro, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antoônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo (nova unidade); e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Pfizer, cartão SUS ou CPF.

Na quarta-feira, 10 de novembro, de 09h às 16h, é a vez de tomar a 2ª dose da Pfizer quem tomou a 1ª dose até 4 de setembro, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo (nova unidade); e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Pfizer, cartão SUS ou CPF.

Também na quarta, de 09h às 16h, recebem a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 as mulheres a partir de 69 anos de idade que já tenham completado o prazo de 6 meses da última dose, no Ginásio coberto Dr. Márcio Paulino – Praça da Feirinha (a pé) e Faculdade Ciências da Vida – Av. Perimetral, 12.632, Indústrias (drive thru). Já os homens a partir de 69 anos com mais de seis meses da última dose recebem o reforço na sexta, 12, de 09h às 16h, no Ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (a pé) e no Unifemm – R. Pedra Grande, Santo Antônio (drive thru). Em ambos os casos, se houver grande demanda, serão distribuídas senhas até às 15h30. Documentos: documento com foto, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 181.487 pessoas (75% da população). A 2ª dose foi aplicada em 132.693 pessoas, a 3ª dose em 12.169 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose e dose única, 57,3% da população está imunizada.

Conecte-SUS

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, como o processo de digitalização das doses no sistema Conecte-SUS, do Ministério da Saúde, tem levado em média mais de um mês, levando em conta também que alguns cadastros apresentaram erro de leitura nos dados informados, um mutirão será realizado, em parceria com a Faculdade UNA, para agilizar esses cadastros.

Assim, um sistema especial de digitalização foi criado, tendo como foco vacinados com informações incorretas no sistema e vacinados que precisam viajar em breve ou participar de eventos que exigem o comprovante digital do Conecte-SUS. Os cadastros serão realizados na Faculdade UNA – Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio, de 08h às 16h, às terças e quintas. Para conferir se suas doses já foram digitalizadas ou ainda não, cadastre-se e acesse o sistema em https://conectesus.saude.gov. br

Segundo o cronograma, quem ainda não teve suas doses registradas no sistema e tomou a 1ª dose até 30 de junho deve se dirigir à UNA nos dias 09 e 11 de novembro. Quem tomou a 1ª dose até 31 de julho deve comparecer no mesmo local dias 16 e 18 de novembro, e quem tomou a 1ª dose até 31 de agosto tem os dias 23 e 25 de novembro para digitalizar as informações no sistema. Em todos os casos, os documentos necessários são documento com foto, cartão de vacina, cartão do SUS ou CPF.

Já quem ainda não teve suas doses registradas no sistema, mas tomou as duas doses ou dose única e precisa viajar ou ir a um evento presencial, pode comparecer à UNA em qualquer terça ou quinta de novembro (dias 09, 11, 16, 18, 23 e 25) portando documento com foto, cartão de vacina, cartão do SUS ou CPF e comprovante de viagem ou ingresso do evento. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus