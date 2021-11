Democrata lança camisa inspirada em título de 1981, homenageia atletas e mostra nova marca da Arena

Para comemorar os 40 anos do título de Campeão Mineiro da 2ª Divisão (atual Módulo 2), o Democrata Futebol Clube acaba de lançar uma camisa inspirada na que foi usada pelos atletas naquele ano. A renda com a venda do novo “manto” será totalmente revertida para homenagens aos jogadores campeões de 1981 e também em melhorias na Arena do Jacaré.

Em material moderno e em cores e escudo semelhantes aos utilizados 40 anos atrás, a camisa terá tiragem limitada a 200 unidades ao preço de R$ 99. A pré-venda já está disponível na internet pelo endereço lojadodemocrata.com.br. A previsão de entrega é de 30 dias úteis após a efetivação da compra. O novo manto foi criado pela sete-lagoana Avetto (@lojaavetto), dos empresários Daniel e Deisiane.

O lançamento oficial da nova camisa será feito na Arena do Jacaré, no próximo dia 14, em jogo festivo dos másters do Democrata que vai contar com jogadores que disputaram a competição de 1981. Ex-atletas, membros da comissão técnica e dirigentes envolvidos na campanha vitoriosa, única profissional do Jacaré, serão homenageados pelo Clube.

O valor arrecadado na venda das camisas terá destinação dupla: parte vai para a homenagem aos campeões e também será investida em melhorias na Arena. Na oportunidade será lançada a marca da Arena do Jacaré, desenvolvida gratuitamente pelo designer gráfico Felype Abreu, da Agência Communique (@agencia_communique), em comemoração aos 15 anos de inauguração do estádio.

Por Marcelo Paiva