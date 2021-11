Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta segunda-feira (8)

Contagem regressiva para o início da 29ª Copa Eldorado / Elétrica Norte

Faltam pouco mais de 03 semanas para o início da Copa Eldorado / Elétrica Norte, em sua 29ª edição. Ao todo, 20 clubes confirmaram participação na disputa e seus representantes estiveram presentes na reunião que definiu todos os detalhes do certame.

Para esta edição, mais de 700 atletas deverão ser inscritos, distribuídos pelos 20 clubes disputantes do torneio. Entre dirigentes, membros das comissões técnicas, jogadores, patrocinadores, colaboradores e outros, estima-se que mais de 3.000 pessoas estarão envolvidas, diretamente, no campeonato.

Estas são as equipes confirmadas para esta edição: Bar Sem Lona, Curitiba, Industrial, Águia Esporte, Expresso Progresso, NF Amigos, Sociedade Esportiva Santa Rosa, Independente Futebol Clube de Pompéu, Ideal Sport Club, Montreal Esporte Clube, AFP / Cooperlíder, Líder Automóveis e Seguros / Lontra, Paulinho Santo André, Garimpeiro / União do Morro, Reitran, CAP do Progresso, Curiango, Corinthians Esporte Clube, Serra Verde e Deportivo Raça.

Com relação ao calendário, ficou definido que o início do campeonato será no primeiro final de semana de dezembro (04) e o término deverá ocorrer dentro do mês de janeiro de 2022, desde que não haja adiamento de alguma rodada em função do período chuvoso.

A Copa Eldorado 2021/2022 será realizada mediante o cumprimento de todos os protocolos de segurança que forem definidos pelo Programa Minas Consciente, do Governo de Minas Gerais.

A premiação da Copa poderá alcançar quase R$ 10.000,00, incluindo dinheiro, troféus e medalhas. O campeão vai receber R$ 4.000,00, o vice receberá R$ 2.000,00 e o terceiro colocado ficará com R$ 1.000,00.

Na edição desta semana vamos relembrar todos os campeões da principal competição de futebol amador do interior de Minas Gerais. Os maiores ganhadores da Copa Eldorado São o River, com 04 títulos e Bangu e Santa Helena, com 03 títulos cada um.

Segue a lista das 28 edições anteriores:

– 1987 / 1988 – Municipal

– 1988 / 1989 – Goitacazes

– 1989 / 1990 – Boa Vista

– 1990 / 1991 – Boa Vista

– 1991 / 1992 – Galícia

– 1992 / 1993 – Esperança

– 1993 / 1994 – Galícia

– 1994 / 1995 – Bangu

– 1995 / 1996 – Bangu

– 1996 / 1997 – Santa Helena

– 1997 / 1998 – River

– 1998 / 1999 – Bangu

– 1999 / 2000 – River

– 2000 / 2001 – Lokal de Santana de Pirapama

– 2001 / 2002 – Embrapa

– 2007 / 2008 – Uberlândia

– 2008 / 2009 – Samba Gol

– 2009 / 2010 – Ideal

– 2010 / 2011 – Curitiba

– 2011 / 2012 – CAP

– 2012 / 2013 – Pró-Minas

– 2013 / 2014 – Santa Helena

– 2014 / 2015 – River

– 2015 / 2016 – River

– 2016 / 2017 – NF Amigos / Borussia

– 2017 / 2018 – Curitiba

– 2018 / 2019 – Santa Helena

– 2019 / 2020 – Reitran

Todas as informações adicionais e as novidades que serão implementadas nesta edição da Copa Eldorado / Elétrica Norte estão sendo divulgadas nas redes sociais da Rádio Eldorado, nos veículos de comunicação parceiros do evento e na programação esportiva da emissora, nos programas Tempo Esportivo (11 horas da manhã) e Eldorado nos Esportes (5 horas da tarde).

Tempo Esportivo

1º Tempo

Restam oito jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, e o América tem pontuação próxima para garantir a permanência na Série A do Brasileiro e, quem sabe, garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. Uma dupla conquista inédita para o clube.

Nem a derrota no clássico para o Atlético abalou a equipe americana, que segue com uma gordura considerável diante da briga contra o rebaixamento. Permanecer na elite seria inédito para o Coelho, que nunca conseguiu se firmar na Série A quando foi promovido no ano anterior.

Muito menos disputar uma competição sul-americana. A campanha de 2021 poderá se tornar histórica, se a conquista inédita acontecer. Uma vaga para a Copa Sul-Americana pode ser garantida se o time alcançar entre 48 e 50 pontos na tabela de classificação. Já uma sonhada vaga na Copa Libertadores da América por vir até com uma pontuação baixa, entre 53 e 54 pontos, tudo vai depender se, de fato, o G6 do Campeonato Brasileiro vai se transformar em G8 ou G9.

2º Tempo

Com presença praticamente assegurada na próxima edição da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já começa a conhecer prováveis novos adversários para a temporada de 2022.

No final de semana passado, a última vaga na Segunda Divisão para clubes que disputam a Série C foi definida. Sob comando do mineiro Léo Condé, o Novorizontino garantiu o acesso ao derrotar o Manaus por 2 a 0. Além do clube paulista, já estão confirmados Tombense, Ituano e Criciúma.

Outra equipe que deverá confirmar muito em breve participação na Série B é a Chapecoense, atual campeã do torneio. Na lanterna da Série A, com apenas 14 pontos, o time catarinense já é um virtual rebaixado, embora ainda tenha chances matemáticas, bem remotas, de uma recuperação.

Entre os rebaixados da Primeira Divisão, ainda há grandes chances de o Grêmio encorpar a lista. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Tricolor Gaúcho tem 91% de chance de disputar a Série B em 2022. Completam o Z4 da Série A, hoje, Sport (84,5% de chance de rebaixamento) e Juventude (74,7%).

Álvaro Vilaça