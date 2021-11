Contagem regressiva para o início da 29ª Copa Eldorado / Elétrica Norte

Faltam pouco mais de 03 semanas para o início da Copa Eldorado / Elétrica Norte, em sua 29ª edição. Ao todo, 20 clubes confirmaram participação na disputa e seus representantes estiveram presentes na reunião que definiu todos os detalhes do certame.

Para esta edição, mais de 700 atletas deverão ser inscritos, distribuídos pelos 20 clubes disputantes do torneio. Entre dirigentes, membros das comissões técnicas, jogadores, patrocinadores, colaboradores e outros, estima-se que mais de 3.000 pessoas estarão envolvidas, diretamente, no campeonato.

Estas são as equipes confirmadas para esta edição: Bar Sem Lona, Curitiba, Industrial, Águia Esporte, Expresso Progresso, NF Amigos, Sociedade Esportiva Santa Rosa, Independente Futebol Clube de Pompéu, Ideal Sport Club, Montreal Esporte Clube, AFP / Cooperlíder, Líder Automóveis e Seguros / Lontra, Paulinho Santo André, Garimpeiro / União do Morro, Reitran, CAP do Progresso, Curiango, Corinthians Esporte Clube, Serra Verde e Deportivo Raça.

Com relação ao calendário, ficou definido que o início do campeonato será no primeiro final de semana de dezembro (04) e o término deverá ocorrer dentro do mês de janeiro de 2022, desde que não haja adiamento de alguma rodada em função do período chuvoso.

A Copa Eldorado 2021/2022 será realizada mediante o cumprimento de todos os protocolos de segurança que forem definidos pelo Programa Minas Consciente, do Governo de Minas Gerais.

A premiação da Copa poderá alcançar quase R$ 10.000,00, incluindo dinheiro, troféus e medalhas. O campeão vai receber R$ 4.000,00, o vice receberá R$ 2.000,00 e o terceiro colocado ficará com R$ 1.000,00.

Na edição desta semana vamos relembrar todos os campeões da principal competição de futebol amador do interior de Minas Gerais. Os maiores ganhadores da Copa Eldorado São o River, com 04 títulos e Bangu e Santa Helena, com 03 títulos cada um.

Segue a lista das 28 edições anteriores:

– 1987 / 1988 – Municipal

– 1988 / 1989 – Goitacazes

– 1989 / 1990 – Boa Vista

– 1990 / 1991 – Boa Vista

– 1991 / 1992 – Galícia

– 1992 / 1993 – Esperança

– 1993 / 1994 – Galícia

– 1994 / 1995 – Bangu

– 1995 / 1996 – Bangu

– 1996 / 1997 – Santa Helena

– 1997 / 1998 – River

– 1998 / 1999 – Bangu

– 1999 / 2000 – River

– 2000 / 2001 – Lokal de Santana de Pirapama

– 2001 / 2002 – Embrapa

– 2007 / 2008 – Uberlândia

– 2008 / 2009 – Samba Gol

– 2009 / 2010 – Ideal

– 2010 / 2011 – Curitiba

– 2011 / 2012 – CAP

– 2012 / 2013 – Pró-Minas

– 2013 / 2014 – Santa Helena

– 2014 / 2015 – River

– 2015 / 2016 – River

– 2016 / 2017 – NF Amigos / Borussia

– 2017 / 2018 – Curitiba

– 2018 / 2019 – Santa Helena

– 2019 / 2020 – Reitran

Por Álvaro Vilaça