PM apreende grande quantidade de notas falsas durante abordagem policial em Sete Lagoas

Na tarde desse domingo (07), policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro São Geraldo, quando o condutor de um veiculo ao perceber a presença policial , sai bruscamente do local, gerando a suspeição dos militares que realizaram a abordagem do veículo.

Durante a busca pessoal no condutor I.R.A.M, 18 anos, foi encontrado com o abordado 29 cédulas de dinheiro de moeda corrente, que aparentavam ser falsificadas .

O abordado informou aos policiais militares que as cédulas de RS 20,00 seriam falsificadas, e as teria adquirido de outro cidadão o qual teria a negociação ocorrido por meio de telefone e recebido as notas pelos Correios .

Foi dado voz de prisão em flagrante ao suspeito pelo crime de moeda falsa, sendo conduzido até a Delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte, juntamente com o material apreendido.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM