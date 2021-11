Luxemburgo completa um turno no Cruzeiro com aproveitamento de sétimo colocado na Série B

Quatro meses depois de comandar o Cruzeiro pela primeira vez nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro, Vanderlei Luxemburgo completou 19 jogos à frente da equipe. Responsável por liderar a Raposa em metade da competição, o treinador tem aproveitamento equivalente ao do sétimo colocado.

A vitória sobre o Londrina, por 1 a 0, nessa sexta-feira (5), foi a sétima do Cruzeiro sob o comando de Luxa nesta edição da Série B. Com ele, a equipe tem ainda nove empates e três derrotas.

Com aproveitamento de 52,6%, o treinador ajudou a Raposa a somar 30 dos 43 pontos que tem até aqui. O rendimento, entretanto, não seria suficiente para deixar o Cruzeiro no G-4. Neste momento, o Guarani ocupa a sétima colocação, com 52,5% dos pontos disputados.

De fato, a trajetória de Vanderlei Luxemburgo em sua terceira passagem pela Toca da Raposa esteve mais ligada a evitar o rebaixamento para a Série C do que brigar pelo acesso para a Primeira Divisão.

Ao vencer o Londrina, o Cruzeiro reduziu a probabilidade de queda para 0,66%, de acordo com o departamento de matemática da UFMG. As chances de acesso já haviam sido zeradas.

Na próxima terça-feira, a missão de Vanderlei Luxemburgo será acabar de vez com qualquer possibilidade de rebaixamento.

Às 21h30, o Cruzeiro enfrentará o Brusque, no Mineirão. Se vencer, a equipe chegará a 46 pontos. Para essa pontuação, a probabilidade de queda para a Série C é de 0,44%, segundo os matemáticos da UFMG.

Os números de Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro:

19 jogos

7 vitórias

9 empates

3 derrotas

52,6% de aproveitamento

Fonte: Hoje em Dia