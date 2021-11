Amav recebe ex-ministro Alysson Paolinelli

Pesquisador vai falar sobre o projeto “Conspiração pelo Plantio de Árvores”; também estará presente na reunião o senador Carlos Viana

Na próxima segunda-feira (8), será realizada em Funilândia, no Villa Imperial Residence Service, reunião dos prefeitos associados da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio das Velhas (Amav), presidida por Édson Vargas, prefeito daquele município. Na oportunidade, estarão presentes figuras ilustres, como o ex-Ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli, o professor Evandro Neiva, fundador da Rede Pitágoras de Ensino, além do Senador Carlos Viana.

Após Assembleia Geral Ordinária da Amav, marcada para às 9h30, haverá apresentação do Corpo de Bombeiros com o Cel. Sérgio José Ferreira, Coronel BM, Comandante do 1° Comando Operacional de Bombeiros; Ulisses Silva de Oliveira, Major BM, Comandante da 5ª Cia Ind. BM; e Rafael de Figueiredo Barbosa, Capitão BM, Subcomandante da 5ª Cia Ind. BM.

Em seguida será realizada palestra sobre “Recuperação Tributária Municipal”, com a Dra. Juliana Gallindo. Seguindo o cronograma, o ex-Ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli, e o professor Evandro Neiva, fundador da Rede Pitágoras de Ensino, explanarão sobre o movimento “Conspiração pelo Plantio de Árvores”. Finalizando o evento, o Senador Carlos Viana terá a palavra franca.

Nascido em Bambuí (MG), formado na Universidade Federal de Lavras, Alysson Paolinelli foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 2021. O ex-ministro liderou a Revolução Agrícola Tropical Sustentável, bem como suas visões para uma produção sustentável de alimentos. Através do desenvolvimento da agricultura tropical no cerrado brasileiro, o Brasil passou a alimentar 1,2 bilhão de pessoas num total de sete bilhões no mundo, promovendo a paz mundial. O nome de Paolinelli recebeu o apoio de mais de 100 cartas de representantes de instituições de 28 países.

Com 84 anos, o ex-ministro divide a sua vida entre a fazenda em Baldim e a sua casa na vizinha Lagoa Santa, além de manter estreitas ligações de amizade em Sete Lagoas, onde é Conselheiro do Centro Universitário Unifemm. Professor, secretário de Agricultura de Minas Gerais por três vezes e deputado federal no período da Constituinte, Paolinelli foi o grande defensor da tecnologia e da inovação e criou 26 representações da Embrapa em várias regiões do país – inclusive a Milho e Sorgo, em Sete Lagoas – durante sua passagem pelo Ministério da Agricultura. Atualmente, Alysson é presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), embaixador da Boa Vontade do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e presidente do Instituto Fórum do Futuro.

A reunião da Amav, presidida por Édson Vargas, prefeito de Funilândia, será realizada seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19

