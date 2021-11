Prefeitura anuncia mutirão com quase mil cirurgias eletivas em dois meses

A Prefeitura de Sete Lagoas anunciou nesta sexta-feira, 5 de novembro, uma iniciativa que vai gerar um grande impacto no sistema público de saúde do município. Por meio de convênio assinado com a Irmandade Nossa Senhora das Graças (INSG), será realizando um grande mutirão de cirurgias eletivas que foram suspensas durante o período da pandemia.

Os procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade começam na próxima segunda-feira, 8 de novembro, e o objetivo é, em apenas dois meses, alcançar a meta de quase mil cirurgias. “Esse mutirão tem a finalidade de zerar a fila. Essa parceria vai permitir a resolução de um grande problema de nossa área de saúde. Estamos trabalhando muito, mas os resultados não param de acontecer”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A necessidade das cirurgias, que não têm caráter emergencial, já foi identificada por meio de consultas e exames. Algumas das principais são para retirada de vesícula biliar e para o tratamento de hérnia inguinal. “É uma demanda já calculada dentro do nosso programa municipal de execução das cirurgias e o Hospital Nossa Senhora das Graças será o principal executor desta proposta”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

A INSG foi representada por diretores durante anúncio do mutirão e a unidade vai garantir eficiência técnica para cumprir o dobro da demanda prevista de procedimentos de média e alta complexidade. “Estamos muito felizes em participar do mutirão zera fila. Nosso hospital vai conseguir fazer mais de 550 cirurgias a mais do que estava pactuado. Será cumprida a nossa missão que é ajudar sempre quem mais precisa”, declarou Jarle Rinaldi, diretor geral da INSG.

Durante o anúncio do mutirão, o prefeito Duílio de Castro fez questão de agradecer aos vereadores da base de apoio que estão participando efetivamente das ações positivas da administração. “Serão quase mil cirurgias somente nesta primeira etapa. Agradeço a minha base na Câmara, que faz diferença e permite resultados como esse”, disse.

Estão na base de apoio os vereadores: Pastor Alcides, Ivan Luiz, Marli de Luquinha, João Evangelista, Silvia Regina, Eraldo da Saúde, Caio Valace, Rodrigo Braga, Roney do Aproximar, Ismael Soares, José de Deus, Janderson Avelar e Gilson Liboreiro. Ainda estiveram presentes no anúncio do mutirão o vice-prefeito Dr. Euro Andrade e o coordenador de Gestão em Saúde, Alber Alípio.