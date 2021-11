Processo seletivo da Escola Técnica tem provas domingo para quase 1.400 candidatos

Serão aplicadas no próximo domingo, 7, de maneira on-line, as provas do processo seletivo da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL) relativas ao primeiro semestre de 2022. Mais uma vez, a seleção gera grandes expectativas e atrai um grande número de candidatos. São 1.378 inscritos disputando 35 vagas oferecidas em cada um dos oito cursos.

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo preparou uma estrutura diferenciada para garantir o perfeito funcionamento do sistema durante a aplicação das provas. “A aplicação de provas on-line foi um desafio vencido com méritos por toda a equipe da Fumep. Agradeço a todos pela dedicação que foi fundamental para esse sucesso. O alto nível de concorrência era esperado. Afinal, todo aluno de nossos cursos profissionalizantes é bem direcionado no mercado de trabalho”, avalia Cláudio Caramelo, presidente da Fundação de Ensino Profissionalizante (Fumep), mantenedora da ETMSL.

O gabarito completo das provas será publicado no site da instituição (fumep.setelagoas.mg.gov.br) ainda no domingo, 7, às 21h. O EDITAL que regulamenta o processo define que na segunda-feira, 8, e terça-feira, 9, fica aberto o prazo para recursos relativos a qualquer questão, que devem ser feita pelo e-mail processoseletivo@etmsl.com.br. A divulgação do julgamento será na próxima quinta-feira, 11.

O resultado final e a lista de ordem de classificação serão divulgados no dia 22 de novembro, às 15 horas. Entre 24 e 26 serão realizadas a primeira chamada e a matrícula para todos os cursos. O número de concorrentes foi o seguinte: Administração (281), Edificações (65), Eletrônica (88), Eletrotécnica (255), Enfermagem (387), Meio Ambiente (61), Metalurgia (123) e Química (118).