Arte sete-lagoana de malas prontas para turnê artística pelo Vale do Mucuri e Bahia

Após emocionante estreia do espetáculo “A Rua a Lama e a Santa” no dia 16 de outubro, o grupo Carroça Teatral está de partida, representando Sete Lagoas, no Festival de Teatro de Teófilo Otoni – FESTTO. Em seguida o elenco segue para apresentações, do dia 08 ao dia 18 de novembro, em cinco cidades do estado da Bahia, compondo com as gravações do espetáculo, em um documentário dos 15 anos do Instituto Cultural In-Cena.

O trabalho do Carroça Teatral foi selecionado por uma equipe de curadoria do InCena que pautou o registro histórico do espetáculo como “essencial a memória coletiva do povo mineiro”.

A euforia tomou conta dos bastidores em uma campanha, que ainda está ativa, para financiamento coletivo e patrocínios com a finalidade de bancar os custos da viagem. “Após dois anos sem atividades presenciais, gravando e insistindo com internet, finalmente vamos poder apreciar uma plateia”, diz emocionado o diretor e um dos fundadores do grupo, Paulinho do Boi.

Todo trabalho de financiamento está sendo calçado pela Associação Cultural Boi da Manta – Quintal do Boi da Manta, que esquematizou, junto ao Carroça Teatral e Branca Produções Culturais, uma série de recompensas com apresentações para quem efetua as doações. “A gente ainda não conseguiu todo valor necessário, mas, estamos super gratos com as doações que estão chegando. Percebemos que as pessoas acreditam e querem cultura em seus corações”, opinião unânime entre os componentes do Carroça Teatral.

Em tom de gratidão o grupo fará uma lista com os nomes e marcas dos patrocinadores e amigos que estão ajudando na campanha. A agenda do grupo vem voltando ao normal, aos poucos, com apresentações no FENAR – Festival Nacional de Arte de Rua, que acontece no mês de novembro. Já no mês de dezembro o Carroça Teatral apresenta o seu tradicional auto natalino, “O Natal Existe?”, em São Paulo, na cidade Barueri no dia 12 e dia 18 no Mercadão (Mercado Municipal) de Sete Lagoas.

Quem quiser saber mais da campanha e agenda do grupo é só seguir as redes sociais @quintaldoboidamanta.

Da Redação