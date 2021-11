Prefeitura realiza Seminário de Encerramento de Trabalho Social de pós moradia do Condomínio Lagoa Grande II

Desde a entrega de cerca de 500 casas, em 2019, aos beneficiários do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, em Sete Lagoas, no Condomínio Lagoa Grande II, bairro Cidade de Deus, a Prefeitura – por meio da Secretaria de Assistência Social – faz eventos de trabalho social, juntamente com a Solaris Consultoria Socioambiental, em parceria com o Governo Federal. Nesta quinta-feira, 4, no Centro Municipal de Educação Infantil Joselita Dias, ocorreu o Seminário Trabalho Social Condomínio Lagoa Grande II, finalizando, por parte da Prefeitura, o acompanhamento dos beneficiários, conforme Portaria Nº 464, de 2018, do Ministério das Cidades.

Várias autoridades políticas e policiais e representantes de classes estiveram presentes, inclusive o prefeito Duílio de Castro, que assistiu a um ensaio aberto do Grupo Folclórico Ciranda dos Pequis, criado no período de acompanhamento da Prefeitura. “Esse seminário é de suma importância, podendo inserir os beneficiários na nossa sociedade. Precisamos sim da socialização dessas crianças, dessas pessoas. Agradeço à Solaris, que encerra seu trabalho e, a partir de agora, outra empresa assumirá o papel de levar desenvolvimento aos moradores do Lagoa Grande II”, disse o prefeito Duílio de Castro.

O Lagoa Grande II conta com um total de 500 casas, além de quadras esportivas, academia e playground ao ar livre. A secretária municipal de Assistência Social Luciene Chaves falou do fechamento do trabalho social de pós moradia. “Durante esses meses, tivemos um eficiente trabalho com a Solaris Consultoria em acompanhamento dessas famílias. Foram 12 meses de envolvimento com as famílias beneficiadas e um trabalho excepcional e, agora, uma nova etapa se inicia com a nova empresa LW consultoria e Treinamentos”, comentou.