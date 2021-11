Atlético torce pela ajuda de algozes para ampliar vantagem sobre o Flamengo no Brasileirão

Dois times que tiraram pontos do Atlético no returno do Campeonato Brasileiro são agora esperanças da torcida alvinegra para que a vantagem sobre o Flamengo fique ainda maior. Nesta sexta-feira, às 21h30, o Rubro-Negro encara o Atlético-GO, no Maracanã. Três dias depois, será a vez de o time carioca enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá.

O Dragão foi uma das cinco equipes que impôs derrotas ao Galo no Brasileirão até aqui. Na partida válida pelo returno, o time goianiense venceu por 2 a 1 em casa.

Diante do Flamengo, a missão do Atlético-GO será manter o bom rendimento como visitante. Afinal, a equipe é detentora da sétima melhor campanha fora de casa, com cinco vitórias em 14 jogos.

O duelo entre os times carioca e goiano é válido pela 19ª rodada. A partida havia sido por o Flamengo ter jogadores convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.