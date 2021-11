Passando a Limpo nesta sexta discutirá sobre as aulas presenciais em Sete Lagoas

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (5) receberá Alexandrina Maria Rodrigues Guimarães Souza, Gerente Educacional e Marcos Jesus de Castro Torres, Diretor de Controle Patrimonial, ambos lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Sete Lagoas (SMEEC), para falar sobre o retorno às aulas presenciais em Sete Lagoas.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169 ou (31) 99986-1968.