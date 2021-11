Prefeitura empossa Conselho Municipal de Políticas Culturais para o biênio 2021/2023

O prefeito Duílio de Castro deu posse, na manhã da última quarta-feira, 3, aos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC, para o biênio 2021/2023. Entre os objetivos do Conselho, destacam-se contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas culturais, no que diz respeito às políticas, programas e projetos culturais, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo Municipal.

De acordo com as disposições legais da Lei Nº 8.393/2014, membros titulares e suplentes representantes do poder público e da sociedade civil compõem o CMPC/SL e, segundo o prefeito Duílio de Castro, tal conselho trabalhará aliado na transformação de Sete Lagoas em uma cidade turística. “Acredito muito que a cultura é peça-chave para fomentar o turismo em nossa cidade, pois são atrativos para quem nos visita”, afirmou.

Após a posse, na manhã desta quinta-feira, 4, foi eleita a nova diretoria do conselho, composta pelo presidente Cláudio Henrique Nacif Gonçalves (Caramelo), o vice-presidente Henrique de Deus Vieira (Gato Preto), a 1ª secretária Priscila Souza Castro Horta e a 2ª secretária Glauciele Santana. Para o presidente eleito Cláudio Caramelo, o conselho tem uma importância muito grande no pós-pandemia, quando os eventos culturais voltam a acontecer. “Vamos buscar ações junto ao governo municipal para a retomada da cena cultural da cidade. Temos várias pautas, mas a primeira delas é regulamentar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e fazer rodar o Fundo Municipal de Cultura, para que nossos artistas e empresas possam colocar seus projetos em andamento”, adiantou.

Para a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, a lei significa a independência da classe artística da cidade. “Vamos, junto com os conselheiros, dar o pontapé inicial na tão sonhada Lei de Incentivo e sua regulamentaçåo a partir de amanhã”, adiantou. Compõem o Conselho Municipal de Políticas Culturais para o biênio 2021/2023:

I – Representando o Poder Público:

a) Secretaria Municipal de Cultura e Juventude:

Titular: Cláudio Henrique Nacif Gonçalves

Suplente: Priscila Souza Castro Horta

Titular: Roselene Alves Teixeira

Suplente: Gislene Inocência Silva Carvalho

b) Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Marcos Jesus de Castro Torres

Suplente: Maria das Dores Machado de Souza

c) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social:

Titular: Juliano Alves de Oliveira

Suplente: Jessica Nayara Venuto

d) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo:

Titular: Mário Luiz de Oliveira

Suplente: Cristiano de Paula Morais

e) Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular: Mércia Cristina Marques

Suplente: Daniela Lúcia Martins

f) Secretaria de Meio Ambiente:

Titular: Hellen Cristie da Rocha Queiroz

Suplente: Dilma Aparecida Nunes de Lima

g) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:

Titular: Renata Pereira de Souza Esteves

Suplente: Francis Junio Teixeira Dias

h) Universidade Pública:

Titular: Nayara Pereira Breder Roque

Suplente: Márcio Henrique Portilho Carvalho

i) Poder Legislativo:

Titular: Gustavo Henrique Santos Costa

Suplente: Juarez de Souza

II – Representando a Sociedade Civil:

a) Fórum Setorial de Artes Visuais:

Titular: Leonardo Henrique Drummond

Suplente: Renata Ataíde

b) Fórum Setorial de Artesanato e Economia Solidária:

Titular: Marcos Antônio Lizardo

Suplente: Maria Luciana Azevedo Lizardo

c) Fórum Setorial de Arquitetura e Urbanismo:

Titular: Gabriel Henrique Marinho Costa

d) Fórum Setorial de Música:

Titular: Luciana Alves de Almeida

Suplente: Rodrigo Barbosa

e) Fórum Setorial de Artes Cênicas:

Titular: João Paulo Valadares Coimbra

Suplente: Thaís Eduarda Cruz Oliveira

f) Fórum Setorial de Cultura Popular e Afro-brasileira:

Titular: Henrique de Deus Vieira

Suplente: Alexandre Magno Abreu de Souza

g) Fórum Setorial Produtores Culturais e ONGs, não governamental:

Titular: Cláudia Michelline

Suplente: Marcos Avelar

h) Fórum Setorial de Biblioteca, Livro, Leitura e Literatura:

Titular: Glauciele E. Santana

Suplente: Júlio César de Assis

i) Fórum Setorial de Audiovisual e Arte Digital:

Titular: Rafael Farias P. Martins

Suplente: Felipe Gontijo