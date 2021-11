Atente para história abaixo:

– Certa vez, uma jovem foi confessar seus pecados com São Filipe, e ele já conhecia muito bem uma de suas falhas. Não que ela fosse má, mas costumava falar dos vizinhos, deduzindo histórias sobre eles. Essas histórias passavam de boca em boca e acabavam fazendo mal e sem nenhum proveito para ninguém.

São Filipe lhe disse: Minha filha, você age mal falando dos outros, tenho que lhe passar uma penitência. Você deverá comprar uma galinha no mercado e depois caminhar para fora da cidade, e enquanto for andando, deverá arrancar as penas da galinha e ir espalhando-as. Não pare até ter depenado completamente a ave, quando tiver feito isso, volte e me conte.

A jovem pensou com seus botões que era mesmo uma penitência muito rara, mas não replicou. Comprou a galinha, saiu caminhando e arrancando as penas, como São Filipe lhe dissera. Depois, voltou e reportou a ele.

Minha filha, disse o Santo, você completou a primeira parte da penitência, agora vem o resto.

Sim, o que é São Filipe?

Você deverá voltar pelo mesmo caminho e catar todas as penas.

Mas, é impossível, há esta hora, o vento já as espalhou em todas as direções, eu posso até conseguir algumas, mas não todas.

É verdade, minha filha, disse o Santo. E não é isso mesmo que acontece com as palavras tolas que você deixa sair? Não é verdade que você inventa histórias que vão sendo espalhadas por aí, de boca em boca, até ficarem fora do seu alcance? Será que você conseguiria segui-las e cancelá-las, se desejasse?

Não, respondeu a jovem.

Então, minha filha, quando você sentir vontade de dizer coisas indelicadas sobre seus vizinhos, feche os lábios, e não espalhe essas penas pequenas e maldosas, pelo seu caminho.

Conversa Afiada mostra o quanto palavras ditas em momento inoportuno é prejudicial, e causa enorme estrago na vida do outro.

Reveja o título, “isso tem nome”: O silêncio. Ele incomoda, chateia, irrita e ainda preserva a sua imagem. O silêncio responde até mesmo o que não foi perguntado.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

